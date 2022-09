TEST - Cupra Born en Renault Megane E-Tech Electric lijken meer op elkaar dan je denkt

Lijken elektrische auto's steeds meer op elkaar? Nou, best wel, zo bewijzen de Cupra Born en Renault Megane E-Tech Electric. Uiterlijk houd je ze nog uit elkaar, maar actieradius, verbruik en prijs verschillen nauwelijks ...



Van zowel de Cupra Born als de Renault Mégane E-Tech Electric testen we de krachtigste versie. De Cupra Born levert standaard 204 pk, maar dit is de 231 pk sterke eBoost-versie. Bij Renault is de sprong in vermogen groter, want de Megane E-Tech Electric is er met 130 of 220 pk. Ook wat betreft het koppel zitten de Born (310 Nm) en de Megane (300 Nm) behoorlijk op een lijn. Zoals ze ook een bijna even groot accupakket monteerden: 58 kWh voor de Born, 60 kWh voor de Megane.



Realistische actieradius Cupra Born, Renault Megane



De Cupra schiet sneller uit de startblokken, maar de Renault herpakt zich en tikt als eerste de begrensde topsnelheid van 160 km/h aan. Ook de Cupra heeft een begrensde top van 160 km/h. De honderdsprint duurt bij de Cupra Born 6,5 en bij de Renault Megane 7,4 seconden.



Qua stroomverbruik zijn ze ook aan elkaar gewaagd, met een testverbruik van 18,5 kWh/100 km voor de Born en 18,3 kWh/100 km voor de 137 kilo lichtere Megane E-Tech Electric. Dat resulteert in een realistische actieradius van ruim 300 kilometer voor beide testauto's. Zuinige rijders proberen 376 kilometer uit de batterij van de Cupra te wringen en komen 400 kilometer ver met de Renault.

Snelladen gaat even snel



Als het tijd wordt om te laden, kun je er bij de Renault Megane op vertrouwen dat hij het onderste uit elke laadpaal of wallbox trekt. Renault monteert namelijk een krachtige boordlader van 22 kW. De Cupra Born laadt thuis en onderweg met maximaal 11 kW. Snelladen doet de Megane E-Tech Electric met maximaal 130 kW en de Born blijft steken bij 120 kW. De Franse laadpiek is echter van zo'n korte duur, dat de tijdswinst verwaarloosbaar is. Beide EV's laden tot 80 procent in ongeveer 35 minuten.

In de Renault Megane kun je het terugwinnen van remenergie regelen met flippers achter het stuur. Er zijn vier standen, variërend van vrij uitrollen tot krachtig afremmen. De Cupra-rijder heeft minder in te brengen: er is alleen een aanvullende B-stand voor meer vertraging bij gas los.

Conclusie



Opvallend dat wanneer twee giganten in de autowereld een gloednieuwe elektrische hatchback ontwerpen, hun creaties zoveel overeenkomsten vertonen. De Cupra Born 58 kWh eBoost en de Renault Megane E-Tech Electric EV60 220 pk zijn ongeveer even krachtig en hun accupakketten zijn ongeveer even groot. Het stroomverbruik en en het snellaadvermogen verschillen eveneens amper.



Misschien hadden we verwacht dat de stap naar EV's de autowereld op zijn kop zou zetten, met grote verschillen tussen de modellen. Maar op het gebieden van verbruik, prestatie sen actieradius presteren de Cupra en de Renault bijna hetzelfde. Er is dus geen duidelijke winnaar op deze onderdelen.



Toch zijn er wel degelijk verschillen tussen de Cupra Born en de Renault Megane E-Tech Electric. Wil je weten wie uiteindelijk de test wint? De volledige test lees je in de nieuwste uitgave van Auto Review, die nu in de winkel ligt! Je kunt hem ook bestellen via de Auto Review webshop.