TEST Waarom de goedkoopste elektrische auto van Nederland ook de slechtste is

Dit artikel is een korte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 4/2022. Daarin vergelijken we de Dacia Spring Electric van 18.550 euro met de Renault Twingo Electric van 21.270 euro. Hieronder belichten we de minpunten van de Dacia Spring.

Simpel stadsautootje

Dacia is de laatste tijd lekker bezig. Bij de Dacia Sandero en de Dacia Jogger ligt het kwaliteitsniveau behoorlijk hoog en blijft de prijs betaalbaar laag. De Spring is daarentegen nog een Dacia van de oude stempel, waarbij de prestaties, het comfort en de kwaliteit in het teken staan van het prijskaartje. Alles aan de goedkoopste elektrische auto van Nederland schreeuwt ‘simpel stadsautootje’.

Dacia Spring is klein en krap

Dacia’s stoere kruimeldief is centimeters lager en smaller dan de Twingo Electric. De Spring biedt dan ook weinig ruimte. Voorin drukt je schouder tegen de B-stijl en op de achterbank priemen je knieën in de voorstoel, want de beenruimte is karig.

Harde en vormloze stoelen

De zitting van de Roemeense voorstoelen is te kort voor onze lange bovenbenen. Bovendien voelen ze hard en vormloos aan. Er is niets speciaals aan de achterbank, maar de rugleuning staat iets schuiner dan in de Twingo en dat zit comfortabeler.

Afzien tijdens het rijden

De Dacia Spring laat kostbare punten liggen op het gebied van geluidsbeleving, klimaatbeheersing en veercomfort. Wind- en afrolgeluiden dreunen door in de kleine cabine en het onderstel spijbelde tijdens de beginnerscursus ‘Hoe om te gaan met gaten en hobbels’.

De Dacia Spring heeft maar 44 pk en is langzaam

De elektromotor in het neusje van de Spring duwt slechts 44 pk naar de smalle voorwielen. Nu denk je waarschijnlijk dat de standaardsprint 12, 15 of misschien wel 18 seconden in beslag neemt, maar in werkelijkheid duurt het 21,2 seconden. Honderd op de snelweg behoort tot de mogelijkheden, maar je merkt aan het gebrekkige comfort dat dit niet de bedoeling is.

Spring rijdt als een budget-Dacia van vroeger

Wat betekent dat in de praktijk? De besturing is vaag en je hebt geen idee wat de gevolgen zijn van je stuurbewegingen. Het koetswerk is constant in beweging en een zachte zijwind blaast de auto eenvoudig uit zijn spoor. In ‘snelle’ bochten grijpt het ESP in voordat je als bestuurder het gevoel hebt dat er iets aan de hand is. De bochtsnelheden stellen sowieso weinig voor, vanwege de smalle banden (165/70).

Conclusie

De Dacia Spring is de goedkoopste vorm van elektrisch autorijden. Dat is een aantrekkelijk pluspunt dat niemand de uitstootvrije stadsauto afpakt. Bovendien biedt hij genoeg plaats, zit je droog en kun je je er in de stad prima mee redden. Maar weet waar je aan begint. Alles staat zo erg in het teken van kostenbesparing, dat je overal tegen compromissen aanloopt. De rijeigenschappen zijn ondermaats, het comfort valt tegen en alles voelt en oogt goedkoop.

Maar er is ook goed nieuws te melden over de Dacia Spring! Volgende week schrapen we de voordelen bij elkaar. Op sommige vlakken is hij beter dan de Renault Twingo Electric. Voor de volledige test lees je nu al Auto Review 4/2022.