De Tesla Model Y werd aangekondigd in 2019 en is nu eindelijk in Nederland. In de tussenliggende periode heeft de concurrentie zich het vuur uit de sloffen gelopen. Volkswagen lanceerde de ID.4, op de voet gevolgd door Skoda met de Enyaq iV en Audi met de technisch gelijke Q4 E-Tron. Ondertussen verleidde Ford de leaserijders met de Mustang Mach-E en kwamen Hyundai en Kia vooruitstrevend voor de dag met de Ioniq 5 en de EV6.

Dan zijn er ook nog de Polestar 2, de Mercedes EQA en de BMW iX3. En het aanbod is nog niet compleet, want we wachten nog op de uitgestelde Nissan Ariya en de onlangs onthulde Renault Mégane E-Tech Electric. Beide staan trouwens op hetzelfde EV-platform. Kortom, de Model Y stuit op serieuze concurrentie en is niet automatisch eerste keus.

Tesla Model Y met riante binnenruimte

Tesla nam de Model 3 als voorbeeld. Op zijn bodempartij werd een elektrische suv met zwarte wielkastranden en dezelfde stompe neus gebouwd. Die grilleloze voorkant was even wennen toen de Model 3 op de markt kwam, maar tegenwoordig wemelt het van de Tesla-neuzen. Nu we eraan gewend zijn, oogt de Model Y wat gewoontjes. Zijn aaibare ronde vormen staan haaks op het scherpe liniaalwerk dat de ontwerpers van Hyundai en Skoda hebben geleverd.

Hoewel het dashboard bekende kost is, blijven we ons verbazen over het minimalistische design, het grote touchscreen en de lage middentunnel. Door de riante binnenruimte voelt het interieur van de Model Y extra luchtig aan. Zelfs bestuurders van twee meter lang vergeten even dat ze zo groot zijn, want ze hebben genoeg been-, schouder- en hoofdruimte. En terwijl je in de Model 3 vlak boven het asfalt zit, biedt de Model Y de door suv-rijders zo gewaardeerde hoge zitpositie. Je ontkomt er niet aan: zelfs in de laagste stand staan de voorstoelen nog vrij hoog.

Voor de passagiers op de achterbank hebben de interieurdesigners iets slims gedaan: ze plaatsten de voorstoelen op pootjes, waardoor veel voetenruimte ontstaat. Ook de been- en hoofdruimte zijn goed voor elkaar, maar de zitting van de bank is aan de korte kant. Van buitenaf lijkt het alsof de schuin aflopende daklijn je kruin in de weg zit, maar dat valt reuze mee. Het dunne glazen dak zorgt voor genoeg hoofdruimte en veel licht.

De sedanachtige achterklep van de Model 3 is verruild voor een handige, grote klep. Eronder zit een riante kofferbak die tot de grootste van het segment behoort. Tesla is van plan om hier twee extra zitplaatsen te plaatsen en de Model Y ook als zevenzitter te leveren. In de Verenigde Staten is die versie al beschikbaar voor een meerprijs van 3000 dollar. Grote gezinnen in Nederland en België moeten nog even geduld hebben.



Profiteer van het Tesla Supercharger-netwerk

Sinds de onthulling van de Model Y twee jaar geleden, hebben ook wij niet stilgezeten. Op Autoreview.nl onderwierpen we de ene na de andere elektrische suv aan een actieradiustest. Hierdoor kunnen we met zekerheid zeggen dat de Model Y Long Range de zuinigste elektrische suv in zijn soort is. Hij verbruikt zelfs minder stroom dan de behoorlijk zuinige Hyundai Ioniq 5. Zou je keurig 100 km/h rijden, dan kom je zo’n 437 kilometer ver op een volle accu.

Ben je na 437 kilometer rijden nog niet op je bestemming, dan ga je opladen bij de Tesla Supercharger. Dit grootschalige laadnetwerk blijft een van dé redenen om voor een Tesla te kiezen. Het laden gaat snel en het is goedkoop. Alle locaties staan in het navigatiesysteem en je ziet meteen wat het laadvermogen van de beschikbare snellaadpalen is.

Op dit moment maakt het weinig uit of je inplugt bij een Supercharger van 150 kW of 250 kW, want de Model Y benut dat snelheidsverschil amper. Maar zoals dat gaat bij Tesla, kan een toekomstige software-update daar zomaar verandering in brengen. We beginnen erover omdat de Ioniq 5 van Hyundai in de praktijk sneller oplaadt en wij ons afvroegen hoelang Elon Musk dat nog pikt.

Full Self-driving? Geef ons maar cruisecontrol

Over software en ambities gesproken: Tesla blijft streven naar zelfrijdende auto’s. Droom jij daar ook van, dan kun je de Model Y voor 7500 euro extra zo goed als zelfstandig laten rijden. Dan koop je wel ‘work in progress’, want de regelgeving is er nog niet klaar voor en de meest futuristische systemen zijn nog in de ontwikkelingsfase, wat de auto ook duidelijk communiceert op het grote beeldscherm.

Geef ons maar gewoon adaptieve cruisecontrol. Al trapt de automatische snelheidsregeling naar onze smaak te snel op de rem. De Volvo XC40 Recharge lijkt beter te ‘zien’ wanneer je vrij baan hebt. Een andere ergernis is de kleine achterruit. Hij belemmert het zicht naar achteren en zit ook nog eens zo hoog, dat de koplampen van de auto achter je buiten beeld blijven. En dus is het alsof elke achterligger vlak op je achterbumper zit, terwijl dat in werkelijkheid wel meevalt.

Knappe combinatie van efficiëntie en kracht

De Long Range-uitvoering is een knappe combinatie van efficiëntie enerzijds en kracht anderzijds. De twee elektromotoren lanceren de bijna 2000 kilo wegende suv met speels gemak van 0 naar 100 km/h. Het is een klusje van vijf seconden. Het is prettig om zulke krachtreserves te hebben: bij het invoegen op de snelweg zit je nooit te foeteren dat de auto op de rijbaan naast je geen ruimte maakt, want je bent hem al voorbij. De topsnelheid is afgeregeld op een voor elektrische suv´s verrassend hoog tempo van 217 km/h.

Ook betrekt de Model Y je meer bij het rijden dan de meeste andere EV’s. Het onderstel is stug geveerd, de besturing is direct. Hierdoor krijg je meer het gevoel een automobiel te besturen en niet in een geluidsdichte capsule over de snelweg te zweven. Sowieso is de Model Y niet fluisterstil: je hoort geruis van de wind en de banden. Soms fluit de elektrische aandrijflijn gezellig mee.

Vrij duur met vanafprijs van 64.000 euro

De Model Y is behoorlijk aan de prijs. Voorlopig is de Long Range-versie van 64.000 euro de goedkoopste uitvoering. Tesla heeft nog niets gezegd over een Standard Range Plus-basisversie, zoals van de Model 3. Gezien de technische overeenkomsten hebben we goede hoop.

Besef alleen wel dat er goedkopere alternatieven zijn. Een Hyundai Ioniq 5 met twee elektromotoren kost 54.500 euro en een vergelijkbare Polestar 2 begint bij 53.900 euro. De Volkswagen ID.4 GTX wisselt voor 52.990 euro van eigenaar. Een BMW iX3 kost dan wel weer 69.000 euro, dus Tesla prijst zichzelf niet helemaal uit de markt.

Conclusie



Als je een elektrische suv zoekt, kun je niet om de praktische Model Y heen. Hij biedt alles wat er op je wensenlijstje staat: een hoge zitpositie, een ruime cabine en een grote kofferbak. Bovendien is-ie opvallend zuinig, waardoor je ruim 400 kilometer op een volledige acculading rijdt. Dat je op meer plekken kunt snelladen dan met elke andere elektrische suv, geeft je een rustig gevoel. Maar dan zie je het prijskaartje ...