TEST Waarom je gek bent als je een Mercedes C-klasse of BMW 3-serie zónder stekker bestelt

De 4 voordelen van een zakenauto met stekker die je hieronder leest, komen uit Auto Review 2/2022. Die uitgave ligt nu in de winkel en bevat meer informatie dan we op onze website kwijt kunnen. Want in onze uitgebreide vergelijkende tests kan elke auto maximaal 5000 punten verzamelen in 43 rubrieken. Drieënveertig!

1. 50 procent korting op de wegenbelasting

Het accupakket van de plug-in hybride aandrijflijn maakt de auto zwaarder, maar in ruil daarvoor krijg je 50 procent korting op de motorrijtuigenbelasting! Voor dat driemaandelijkse mazzeltje maakt het trouwens niet uit wat de auto kost (zoals bij EV-subsidies wel het geval is) en dat is maar goed ook, want dit zijn auto’s van ruim 55.000 euro.

2. Geen subsidie, maar wel bpm-korting

De Mercedes C 300e kost 55.094 euro en de BMW 330e staat voor 56.384 euro in de prijslijst. Die bedragen klinken minder heftig als je weet dat een eenvoudige 3-serie of C-klasse ook al snel 50 mille kost … Waarom is het prijsverschil zo klein? Dat zit ‘m in de bpm-aanschafbelasting: als je een simpele C 180 koopt, gaat er ruim 6000 euro van het aanschafbedrag naar de Nederlandse overheid. Bij een zuinige plug-in hybride is dat maar 312 euro. De rest gaat naar Mercedes.

Meld je aan voor onze CO2-neutrale nieuwsbrief met vrije-uitloop-berichten over elektrisch rijden.

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter.

3. Je krijgt meer pk’s voor je geld

De plug-in hybride aandrijflijn van de Mercedes C 300e levert 313 pk en 550 Nm, terwijl de BMW 330e de openbare weg wordt opgestuurd met 292 pk en 420 Nm.

Ter vergelijking: een even dure Mercedes C 200 zónder stekker levert 204 pk en 300 Nm koppel. Bij BMW is het verschil kleiner: een gewone 330iA ‘doet’ 258 pk en 400 Nm.

4. Plug-in hybrides rijden zuiniger

Stel nou dat je lui bent en nooit het laadsnoer uit zijn verpakking haalt, dan blijft het brandstofverbruik evengoed onder de 8,0 l/100 km. Want ook al staat de acculading op 0 procent, is er altijd een kleine buffer die het mogelijk maakt om de sedans te rijden als een gewone hybride. Je blijft remenergie terugwinnen en kortstondig elektrisch rijden bij lage snelheden.

Wie slim is, laadt wel regelmatig op. Stroom is goedkoper dan benzine. Met een volle accu rijdt de Mercedes 300e in de praktijk 73 kilometer en in de 3-serie springt na 34 kilometer de verbrandingsmotor aan.

Bonustip: luchtvering voor Mercedes C 300e

Mercedes-klanten die hunkeren naar comfort zoals een vis naar water, zijn aangewezen op de stekkeruitvoering van de C-klasse. Want de C 300e heeft luchtvering en niveauregeling op de achteras.

Conclusie

Plug-in hybrides zoals de Mercedes C 300e en BMW 330e zijn krachtiger en zuiniger dan de basismodellen en kosten niet heel veel meer in aanschaf. Bovendien hoef je minder motorrijtuigenbelasting te betalen én bespaar je geld door op stroom in plaats van benzine te rijden.

Wil je weten waarom de Mercedes 300e soepeler en comfortabeler rijdt dan de BMW 330e? Lees de volledige test in Auto Review 2/2022. Koop 'm in de supermarkt of online in onze webshop.