Test BMW 320e en Peugeot 508 Hybrid: 5 redenen waarom je 9000 euro méér wilt betalen voor de BMW

1. Je hebt meer ruimte

Allereerst biedt het interieur van de BMW meer ruimte, zowel op de voor- als de achterbank. De cabine van de 320e voelt ruim aan dankzij het grotere glasoppervlak en de lage middentunnel. Op de achterbank van de BMW prijzen passagiers de beenruimte en constateren tevreden dat hun kruin het plafond niet raakt.

Bij de Peugeot moeten mensen van 1,75 meter en langer oppassen dat ze bij het instappen hun hoofd niet stoten aan de lage dakrand. De 508 Hybrid 225 wordt wel geprezen voor zijn bagageruimte: de grote achterklep is handig in gebruik en biedt toegang tot een grotere kofferbak.

2. Iedereen zit lekker in de BMW

Als je dan eenmaal in het ruime interieur van de BMW 3-serie hebt plaatsgenomen, kun je snel een prettige zitpositie aannemen, ongeacht je postuur. In de Peugeot kijk je over het kleine stuur naar de hoog geplaatste instrumenten en dat moet ergonomisch gezien maar net goed uitkomen. Kijken we puur en alleen naar het zitcomfort, dan moeten we toegeven dat de optionele massagestoelen van Peugeot toch wel erg lekker zitten ...



3. In de stille 3-serie kun je fluisteren

Het comfort in de Peugeot is tevens (iets) minder doordat meer geluid de cabine binnendringt dan in de BMW. Mede door de frameloze zijramen, hoor je wind- en rolgeluiden duidelijker in de 508. De cabine van de 3-serie is voortreffelijk geïsoleerd tegen herrie van buitenaf.

4. De BMW 3-serie rijdt sportiever en dat wil je

BMW staat bekend om zijn sublieme rijeigenschappen en de 320e is niet anders. De brede achterwielen (255/35 R 19) bezorgen de 3-serie massa´s grip en hij volgt de ideale lijn tot op hoge snelheden. Bij de Peugeot komt de gang er nooit goed in. Het ESP is buitengewoon ijverig en remt meer dan soms nodig. Op de slalomtest kan de 508 Hybrid 225 de BMW dan ook niet bijhouden.

5. De plug-in hybride van BMW is zuiniger

Beide sedans beschikken over een accucapaciteit van 11 kWh. Toch kan de BMW iets meer elektrische kilometers maken: 37 in koud en nat herfstweer. In de stad behoort zelfs 51 kilometer tot de mogelijkheden. De elektromotor in de 508 Hybrid 225 geeft na 31 kilometer (46 in de stad) het stokje over aan de verbrandingsmotor.

Gecombineerd met de benzinemotor is de BMW opnieuw het zuinigst. Gemiddeld verbruikt de 320e 6,3 liter benzine en 11,2 kWh per 100 kilometer. De 508 Hybrid 225 jaagt er behalve een volle acculading stroom ook 6,7 liter benzine doorheen.

Conclusie

Vergeleken met de Peugeot 508 Hybrid kost de BMW 320e bijna een kwart meer. Daarvoor krijg je echter meer dan enkel een premiumbadge. Hij heeft een ruimere, stillere en meer ergonomische cabine dan de Peugeot. Daarnaast rijdt de BMW beter én is hij zuiniger dan de Peugeot.

Bedenk wel, de verschillen tussen de BMW en de Peugeot zijn niet heel groot. Lees daarom de volledige test in Auto Review 12. Nu verkrijgbaar in de winkel en online te bestellen.