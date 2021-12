Test BMW 320e en Peugeot 508 Hybrid: welke plug-in hybride lease-auto is het zuinigst?

Met een plug-in hybride laat je zien dat je de beste bedoelingen hebt. Je parkeert bij de laadpalen, tussen de braafste jongetjes van de klas die volledig elektrisch rijden. De batterij van jouw auto is veel kleiner, maar nog altijd groot genoeg om pak ´m beet 35 kilometer op stroom te rijden.

Op die manier kun je het brandstofverbruik aanzienlijk verlagen, zonder in te leveren op praktisch gemak. Want dankzij de aanwezige verbrandingsmotor is het stekkeren geen kwestie van moeten, maar van willen.

Met welke stekkerhybride kan de zakelijke rijder het best uit de voeten, de 204 pk sterke BMW 320e of de Peugeot 508 Hybrid 225 waarvan de typenaam het vermogen al verklapt?

Minder sterke BMW sprint sneller naar de 100

In de 320e leveren een 163 pk sterke tweeliter turbomotor en een elektromotor met 113 pk een gecombineerd vermogen van 204 pk. In de 508 Hybrid 225 trommelen een geblazen 1.6 met 181 pk en een elektromotor van 110 pk samen 225 pk op. Hoewel de BMW minder krachtig is en meer weegt (+60 kilo), sprint hij sneller van 0 naar 100 km/h. Maar dan trekt de Peugeot alle registers open. Hij tikt eerder de 150 km/h aan en gaat door tot maar liefst 240 km/h (BMW: 225 km/h).

In de BMW wordt de verbrandingsmotor het soepelst bijgeschakeld en de achttraps automaat van ZF doet zijn werk eveneens bijna onmerkbaar.

Elektrische actieradius van plug-in hybride auto’s

Beide stekkerhybrides hebben een bruikbare accucapaciteit van ruim 11 kWh. Dat is gebruikelijk in dit deel van de markt. Met een volle batterij rijdt de 320e volledig op stroom voor 37 kilometer, door nat en koud herfstweer. De elektromotor in de 508 Hybrid 225 geeft na 31 kilometer het stokje over aan de verbrandingsmotor. In traag stadsverkeer is de elektrische actieradius op te rekken tot respectievelijk 51 en 46 kilometer.

Nu kun je zelf bepalen of het elektrische uithoudingsvermogen van beide stekkersedans groot genoeg is om uitstootvrij naar en van je werk rijden.

De meeste plug-in hybride auto’s kunnen niet snelladen

In tegenstelling tot de nieuwste plug-in hybrides van Mercedes, kunnen deze van BMW en Peugeot niet opladen bij een snellader. Als je de snelweg verlaat voor een kopje koffie, moet je inpluggen bij een gewone laadpaal of wallbox. De BMW heeft een laadvermogen van 3,7 kW. De Peugeot standaard ook, maar voor 400 euro extra wordt de boordlader geüpgraded naar 7,4 kW. Daarmee verkort je de laadtijd van drieënhalf uur naar twee uur en een kwartier. Dat is nog steeds een hele poos. In het ideale geval heb je thuis en op het werk een laadpunt.

De zuinigste plug-in hybride lease-auto

Heb je geen laadpaal of wallbox binnen handbereik, dan loopt het brandstofverbruik flink op. Om daar een beeld van te krijgen, rijden we onze verbruiksroute twee keer. Een keer met een volle batterij en een keer met een lege. Dan komen we voor de 320e uit op een gemiddeld verbruik van 6,3 liter benzine en 11,2 kWh per 100 kilometer. De 508 Hybrid 225 jaagt er behalve een volle acculading stroom ook 6,7 liter benzine doorheen en is dus iets minder zuinig. Hoe zuinig jij rijdt, hangt natuurlijk helemaal af van je enthousiasme voor het opladen. De hoge benzineprijzen zijn een goede motivator om te stekkeren.

Conclusie

In dit artikel kijken we puur en alleen naar de kwaliteiten van de plug-in hybride aandrijflijn en het verbruik. Dan komt de BMW 320e als winnaar uit de test, want hij is het zuinigst én heeft de grootste elektrische actieradius. Bovendien schakelt de automaat bijna ongemerkt, wat de aandrijflijn pluspunten oplevert.

Maar besef wel dat de BMW 320e bijna 9000 euro dúúrder is dan de Peugeot 508 Hybrid 225. Lees daarom de volledige test in Auto Review 12. Nu verkrijgbaar in de winkel en online te bestellen.