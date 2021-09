Eerste review Tesla Model Y (2021): waarom hij veel praktischer is dan de Model 3

Wat is opvallend aan de Tesla Model Y?

Een suv-versie van de Model 3, met zeven zitplaatsen - zo prees Tesla de Model Y aan. Maar onze testauto heeft helemaal geen zeven zitplaatsen. Wij zien twee voorstoelen en één achterbank, net als in de Model 3. De 7-persoons Model Y komt later, dus lease-rijders met een groot gezin moeten geduld hebben.

De Model Y is veel ruimer dan de Model 3. De cabine is groter en je zit hoger. Hierdoor vallen de voetenbakken groter uit en heb je vooral op de achterbank meer ruimte voor je benen en voeten. Het glazen dak is dun en zorgt voor een lichte cabine met veel hoofdruimte. De sedanachtige achterklep van de Model 3 is verruild voor een handige, grote klep. Eronder zit een riante kofferbak. Kortom, de Model Y is veel praktischer dan de 3.



Wat is goed aan de Tesla Model Y?

Ik blijf me verbazen over het minimalistische dashboard, het grote touchscreen en de lage middentunnel. Hierdoor voelt het interieur van de Model Y modern en luchtig aan. Zelfs bestuurders van twee meter lang hebben genoeg been-, schouder- en hoofdruimte. En dan kan er zelfs nog iemand achter zitten.

Nog een pluspunt van de Model Y is zijn lage stroomverbruik. In het bericht over de Tesla Model Y-actieradius ontdekken we dat het de zuinigste elektrische suv in zijn soort is. Hij verbruikt minder stroom dan de behoorlijk zuinige Hyundai Ioniq 5 en zijn aartsrivaal: de Polestar 2. Tesla geeft voor de Model Y Long Range een bereik op van 507 kilometer – wij kwamen 437 kilometer ver.

In de Model 3 zit je vlak boven het asfalt, terwijl de Model Y de door suv-rijders zo gewaardeerde hoge zitpositie biedt. Zelfs in de laagste positie, staan de voorstoelen nog vrij hoog. Toch is de rijervaring sportief. Het onderstel is stug geveerd, de besturing is direct en de Long Range-uitvoering sprint in vijf seconden naar de honderd.

Wat kan beter aan de Tesla Model Y?

Hierboven hebben we het over de actieradius en dat brengt ons bij de accucapaciteit. Een batterij van 70 kWh is tegenwoordig een beetje magertjes. Hyundai, Polestar en Volkswagen geven hun elektrische suv’s 73 tot 78 kWh mee. Dus het is maar goed dat de Model Y zo zuinig is …

Tesla loopt voorop op het gebied van zelfrijdende auto’s. Functies als Automatisch sturen en Navigeren met Autopilot zijn nog in de ontwikkelingsfase en dat communiceert de auto duidelijk. Terwijl Tesla die systemen uitdoktert, red ik mij met de adaptieve cruise control. Maar de automatische snelheidsregeling trapt naar mijn smaak te vaak op de rem. De Volvo XC40 Recharge lijkt beter te ‘zien’ wanneer je vrij baan hebt.

De smalle achterruit belemmert het zicht naar achteren en zit ook nog eens zo hoog, dat de koplampen van de auto achter je buiten beeld vallen. En dus voelt het alsof elke achterligger vlak op je achterbumper zit.

Wanneer komt de Tesla Model Y en wat is de prijs?

Voorlopig is de door ons geteste Model Y Long Range van 65.010 euro de goedkoopste versie. De verwachte levering voor nieuwe bestellingen staat op november. De krachtiger Performance-versie van 71.010 euro verschijnt ‘Begin 2022’.



Dat zijn forse bedragen. Een Hyundai Ioniq 5 met 73 kWh en twee elektromotoren kost 54.500 euro en een vergelijkbare Polestar 2 begint bij 53.900 euro. De Volkswagen ID.4 GTX wisselt voor 52.990 euro van eigenaar. Een BMW iX3 kost dan wel weer 69.000 euro.

Wat vind ikzelf van de Tesla Model Y?

Tesla zit nog steeds in een unieke positie: ze bouwen krachtige en efficiënte elektrische auto´s en hebben een indrukwekkend netwerk van snellaadpalen uit de grond gestampt. Daarom kun je niet om de Model Y heen, wanneer je een elektrische suv zoekt.

Ondanks het futuristische dashboard is de Model Y niet de originele keuze. Je ziet tegenwoordig overal Tesla’s Model 3 rijden en met een Model Y verdwijn je in die leasende massa. Wie zijn kop boven het maaiveld wil uitsteken, kiest een Hyundai Ioniq 5. Met andere woorden: we zijn eindelijk op het punt gekomen dat kiezen voor een Tesla, de logische en verantwoorde keuze is geworden. En de praktische Model Y is daar het beste voorbeeld van.