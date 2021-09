VIDEO REVIEW - De Hyundai Ioniq 5 is de slimste elektrische auto op de markt

Als je de elektrische Hyundai Ioniq 5 op de foto ziet, denk je dat hij een hatchback in de klasse van de Volkswagen ID.3 is. Maar in werkelijkheid is de Ioniq 5 een behoorlijk forse auto. Een soort crossover tussen een hatchback en een suv in de klasse van de Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-e en Volkswagen ID.4.



Drie varianten van de elektrische Hyundai Ioniq 5

De Hyundai Ioniq 5 is er in drie varianten: met achterwielaandrijving, 170 pk en een 58 kWh-batterij (actieradius: 384 kilometer), met eveneens achterwielaandrijving, 217 pk en een 73 kWh-batterij (actieradius: 481 kilometer) én met vierwielaandrijving, 305 pk en een 73 kWh-batterij (actieradius: 460 kilometer). Ze zijn er in de uitrustingsniveaus Style, Connect, Connect + en Lounge.

Hyundai Ioniq 5 kan veel sneller laden dan ID.4

Waarin de Hyundai Ioniq 5 verschilt van de Volkswagen ID.4 is in zijn laadcapaciteiten. De Koreaanse crossover heeft een 800V-systeem, waarmee hij ultrasnel kan laden. Zijn capaciteit is maximaal 220 kW, waarmee hij zijn batterij in slechts 18 minuten van 10 procent weer tot 80 procent kan opladen. Ter vergelijking: de ID.4 komt tot slechts 125 kW.

Test: Ioniq 5 haalt zijn opgegeven bereik echt

We hebben van de Ioniq 5 zowel de werkelijke actieradius als de oplaadsnelheid getest. En op beide proeven scoorde hij meer dan uitstekend. Je kunt de Hyundai echt in 18 minuten bijna vol laden en bij een constante snelheid van 100 km/h komt de auto verrassend dicht bij zijn opgegeven actieradius.

Hyundai zet nieuwe standaard in elektrosegment

In augustus konden we in Spanje al kennismaken met de Ioniq 5 (lees hier onze test). We waren - en zijn - ontzettend enthousiast over de Hyundai. Als wij in de markt waren voor een elektrische crossover, dan zouden wij het wel weten. De Hyundai Ioniq 5 zet de nieuwe standaard in zijn segment, dus zouden we de Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-e en Volkswagen ID.4 laten staan.