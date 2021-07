Zo maakt de BMW M4 Coupé gehakt van de Porsche 911 Carrera S

De BMW M4 Coupé Competition mag dan 510 pk hebben, hij komt iets minder snel uit de startblokken dan de 450 pk sterke Porsche 911 Carrera S. Overigens scheelt het niet veel: 3,6 tegen 3,4 seconden. Vanaf 2750 tpm is de vloer daarentegen voor de BMW M4. Dan blaft de zescilinder lijnmotor 650 Nm bij elkaar, en dat houdt-ie vol tot 5500 tpm. De Porsche blijft tussen 2300 en 5000 tpm steken op 530 Nm.



BMW laat Porsche achter zich - uiteindelijk



In de praktijk betekent dit dat de BMW vanaf 150 km/h zijn achter­lichten als oriëntatiepunt aanbiedt aan de 911 Carrera S. “Eat my fumes”, zeiden ze dan in het pre-katalysator en -roetfiltertijdperk ….



Wil je op de hoogte blijven van al onze tests? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden

M4 vs. 911 van 0 naar 200 km/h



Na deze ervaring is het geen verrassing dat de Porsche ook in het stof bijt tijdens de sprint van 0 naar 200 km/h. Al is een tijd van 11,6 seconden niks om het schaamrood van op de brede heupen te krijgen. Maar goed, de BMW heeft deze oefening wel twee tienden sneller achter de rug. Pas bij 290 km/h wordt de M4 afgeremd door het motor­management, terwijl de 911 nog even ­doorstampt tot 308 km/h. Leuk voor de borrelt­afel, zullen we maar zeggen.

Pas op voor het koppel van de BMW M4



De dubbel geblazen zescilinder lijnmotor van de BMW laat zich mooi doseren, maar het is oppassen geblazen voor het gigantische koppel. Als je het gas te lomp intrapt, reageert-ie als een militante viruswappie op een boa: gewelddadig.



911 is gretiger en zuiniger



Hoewel de koppelopbouw bij de zescilinder boxermotor van de Porsche een stuk geleidelijker en natuurlijker gaat, hangt-ie gretiger aan het gas. Daarbij gedraagt hij zich als een extreem koppelsterke atmosferische motor, die continu naar hogere toerentallen verlangt. Dat de Porsche toch zuiniger is dan de BMW, is niet alleen te danken aan de extreem lange achtste versnelling. Ook het ruim 200 kg lagere wagengewicht en de betere aerodynamica doen belangrijke ­duiten in het zakje.

De volledige vergelijkende test, inclusief alle meetwaarden, staat in Auto Review 7 / 2021.