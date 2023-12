Column: voor echt leuke auto's moet je bij deze merken zijn

Gelukkig, onze collega Wouter wordt elke ochtend niet langer badend in het zweet wakker. En dat allemaal dankzij Mazda en Toyota, zegt hij.

"Beide Japanse automerken hebben een einde weten te maken aan mijn terugkerende nachtmerrie. Hierbij loop ik enigszins angstig rond in een glazen futuristische autoshowroom waar alleen maar nietszeggende elektrisch aangedreven suv's staan. Met elk een rode lichtbalk achterop. Jakkes."

"Wat verschillende psychologen niet wisten te verhelpen, lukte Toyota met de FT-Se wel. En Mazda met de Iconic SP. Beide stonden als conceptcar op de Japan Mobility Show, maar de designer van de Toyota heeft al laten doorschemeren dat zijn spannende creatie daadwerkelijk in productie gaat. En dus in de showroom komt te staan. Sindsdien slaap ik als een roos."

Elektrische sportwagen

"De Toyota (zie de foto's hierboven) is een elektrische sportwagen die het leven van de toekomstige elektrische Porsche Boxster en Cayman zuur moet maken. De Mazda vind ik zo mogelijk nog leuker. Een aaibaar sportwagentje met de sympathieke uitstraling van de Mazda MX-5. De aandrijving wordt verzorgd door een rotatiemotor in combinatie met een elektromotor. Lekker eigenwijs. Van beide modellen spat het rijplezier af."

Maf busje

"Toyota presenteerde op de Japanse beursvloer ook de Toyota Kayoibako. Een maf busje, dacht ik eerst. Maar toen ik beter keek, zag ik zowaar een geinig wagentje dat in een handomdraai is te veranderen in een bestelbusje of een stoer campertje. Met die laatste zou ik mijn aversie tegen kamperen onmiddellijk aan de kant schuiven en mij vol enthousiasme aanmelden voor het volgende seizoen van het televisieprogramma We zijn er Bijna. In mijn dromen zie ik presentatrice Martine van Os met nieuwsgierige blik en een glimlach van oor tot oor op mijn matzwarte Kayoibako aflopen."

Lol in hun werk

"Voor mij is het duidelijk: voor echt leuke auto's moet je tegenwoordig in Japan zijn. De medewerkers van de Japanse automerken hebben duidelijk nog lol in hun werk. Het lijkt wel of andere, vooral Europese, automerken dit zijn vergeten. Veel spannender dan een Peugeot 408 wordt het de laatste tijd niet. En dat is al geen auto waar ik stante pede hebberig van word. Ook al is het geen zoveelste suv met lichtbalk achterop."