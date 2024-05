Benzine wordt ongetwijfeld goedkoper, maar het feestje is van korte duur

Nieuws

De benzineprijzen zouden binnenkort na een periode van stijgen eindelijk weer eens kunnen dalen. Als dat gebeurt is het feestje echter van korte duur, want er komt een gegarandeerde prijsstijging aan.

De kans is groot dat benzine binnenkort wat goedkoper wordt. Dat is te danken aan de daling van de olieprijzen - een van de belangrijkste pijlers van de prijs van benzine. Een vat Brentolie, dat wordt gezien als de benchmark voor benzineprijzen, kost momenteel rond de 84 dollar. Dat is een stuk minder dan een maand geleden, toen de prijs nog ruim 90 euro bedroeg.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Benzineprijzen stijgen flink sinds januari

Dit is een welkome opsteker voor automobilisten, aangezien benzine de afgelopen tijd juist steeds duurder werd. Aan het begin van dit jaar stond de gemiddelde landelijke adviesprijs nog op om en nabij 2,05 euro, nu is dat volgens cijfers van United Consumers gestegen naar 2,26. Brentolie was vijf maanden geleden met ongeveer 75 euro per vat dan ook een stuk goedkoper dan nu.

Een daling van brandstofprijzen wordt door oliemaatschappijen altijd met vertraging verwerkt. Momenteel is er nog maar weinig verschil te zien in de literprijzen in vergelijking met een maand geleden, maar de verwachting is dat hier binnenkort verandering in komt.

Er komt een gegarandeerde prijsstijging aan

Mocht benzine daadwerkelijk goedkoper worden, dan zal de vreugde bij automobilisten van korte duur zijn. Er komt namelijk een gegarandeerde prijsstijging van bijna 14 cent per liter aan. Op 1 juli vervalt namelijk de accijnskorting die de overheid in 2022 aankondigde definitief.

Meer lezen over belangrijk autonieuws? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Twee jaar geleden verlaagde de Nederlandse regering de accijnsbelasting op brandstoffen tijdelijk om huishoudens en bedrijven te behoeden voor de gestegen prijzen. Destijds waren de benzineprijzen naar een absoluut hoogterecord van ruim 2,50 euro per liter gestegen.

Later werd de korting verlengd tot juli van dit jaar, maar de overheid is niet van plan om dit nogmaals te doen. Het kabinet kampt namelijk met financiële tegenvallers en dus er geen ruimte om automobilisten te blijven ontzien. Door de verlaging van de accijnzen liep de overheid per jaar 42 miljoen euro mis. Vanaf 1 juli wordt benzine 13,8 cent duurder, stijgt diesel met 9,9 cent per liter en wordt ook LPG 6 cent duurder.