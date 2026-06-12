Toen een nieuwe Twingo minder dan 10.000 euro kostte

Inspiratie

2026 wordt het jaar van de nieuwe Renault Twingo. 33 jaar geleden stormde de originele Twingo de verkooplijsten binnen. Het leuke monospace autootje kostte minder dan 10.000 euro. We kijken terug naar wat er in 1993 nog meer in de showroom stond voor dat bedrag.

Rover Mini Cooper € 9.904

Zoals we nu met nostalgische ogen naar de eerste Twingo kijken, keken we in 1993 naar de originele Mini. Dat ontwerp ging toen al meer dan 30 jaar (!) mee en de auto bleef dankzij kunstgrepen decennialang min of meer relevant. Dankzij een 1.3i-motor met 63 pk, een laag gewicht (620 kg!) en een geweldige wegligging, was de Mini de ultieme betaalbare rijdersauto. Tegelijkertijd met de Cooper verkocht Rover trouwens de 100-serie, de opvolger van de opvolger van de originele Mini.

Fiat Cinquecento Suite € 8.871

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Die leuke Sporting uitvoering van de Cinquecento was er nog niet in 1993, maar wie een aangeklede versie van de ‘vijfhonderd’ wilde kon de Suite bestellen. Die had nog steeds slechts 39 pk, maar zat verder dik in de spulletjes. We noemen elektrisch bedienbare ramen, centrale deurvergrendeling en zelfs airconditioning, zaken die begin jaren negentig nog redelijk exotisch waren, zeker op kleine stadsautootjes.

Lancia Y10 (Ypsilon) 1.1 I.E. € 8.527

De Lancia Ypsilon die je begin 1993 kocht, stamde al uit 1985 en is nog steeds een voorbeeld van onderscheidend Italiaans design. Onderhuids was het niet veel meer dan een Fiat Panda, maar daar merkte je niets van als je in het bijzondere interieur plaatsnam. Halverwege 1993 kreeg de Ypsilon een tweede facelift en werd hij een flink stuk duurder, maar zeker niet fraaier.

Lada Samara Diva 1.3 € 9.436

In 1991 haalde Jacky Ickx met een Lada Samara de vijfde plek in de Dakar rally. Wat hielp is dat die Samara over het onderstel en de motor van een Porsche 959 beschikte. En hoewel Porsche zich ook bemoeide met de Lada Samara Diva (het ontwikkelde o.a. de cilinderkop), reikt automobiele treurigheid niet veel dieper dan het verschrikkelijke resultaat dat je hier ziet. Zo ongeliefd, dat is diva-onwaardig en zo’n Samara sedan is in Nederland inmiddels zeldzamer dan een Porsche 959.

Daihatsu Charade 1.3I TS E € 9.981

In het jaar dat de Twingo op de markt kwam, verscheen ook de vierde generatie van de Daihatsu Charade. Voor omgerekend minder dan 10.000 euro had je de instapper te pakken. Die plastic wieldoppen verhulden dat de Charade 84 pk had, een serieuze hoeveelheid vermogen in deze klasse. Dankzij de 1.3-injectiemotor met 16 kleppen kwam je tot een topsnelheid van 170 km/h en een acceleratie van 0-100 km/h in 11 seconden.

Skoda Favorit Estate € 9.073

Niet eens zo lang geleden fietste je als kind liever door de regen dan dat je door je vader in zijn Skoda naar school werd gebracht. Dat is tegenwoordig wel anders en de ommekeer begon met deze Favorit. Dat was helemaal geen uit elkaar rammelend communistisch gebakje en als station zelfs goedkoper dan de veel kleinere Twingo. Maar het Oostblok-stigma was vier jaar na de val van de muur nog springlevend en met 943 stuks stond Skoda op de 29ste plek van bestverkochte automerken in 1993.

Renault 5 Campus € 8.542

Opvolger Clio was al lang en breed gepresenteerd, maar als budgetmodel onder de nieuwe compacte Renault kon je tot en met februari 1993 nog steeds die goede, oude Renault 5 kopen. Voor minder geld dan de kleinere Twingo bovendien. Met een 60 pk tellend 1.4-motortje was de Campus geen strepentrekker, maar met zijn vijf portieren en beproefde techniek was het uitloopmodel beslist een aantrekkelijk aanbod.

Het jaar 1993

Goedkoopste nieuwe auto

Lada 2105 1.5 € 6.342

Duurste nieuwe auto

Lamborghini Diablo VT € 294.957 (officieel)

Bugatti EB110 SS +/- € 460.000 (officieus)

Prijs benzine

€ 0,75 per liter



Auto van het Jaar

Nissan Micra

Aantal verkochte auto’s (nieuw)

391.934

Waarvan Renault Twingo’s:

4317



