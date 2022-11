Rijd vrolijk en voordelig 2023 in met deze 5 fijne youngtimers

Op de kleintjes letten kan heel leuk zijn. Bijvoorbeeld door een mooie youngtimer van de zaak te rijden in plaats van een nieuwe dertien-in-een-dozijn-suv. Bovendien zitten youngtimers uit 2006, 2007 en 2008 al vol met modern comfort. Daarentegen vallen ze je niet lastig met allerlei bemoeizuchtige veiligheidsgadgets. Op Marktplaats.nl tref je een ware youngtimer-snoepwinkel aan.



Een auto wordt fiscaal een young­timer, zodra hij de leeftijd van 15 jaar bereikt. Vanaf dan kun je hem zakelijk rijden voor 35 procent ­bijtelling over de dagwaarde. In veel gevallen is dat voor­deliger dan 22 procent over de fiscale waarde van nieuwe, niet-elektrische auto's.

Stel, je gaat een nieuwe Kia Niro Hybrid leasen. Dan moet je 22 procent (bijtelling) van 31.080 euro bij je inkomen optellen. Oftewel 6838 euro, waarover je dan weer inkomsten­belasting moet betalen. Voor een young­timer kom je op dat bedrag bij een dagwaarde van 19.537 euro. Zolang je daaronder blijft, ben je dus goedkoper uit.

Extra kosten youngtimer



Maar ... hoe fris een youngtimer ook is, op termijn ben je vrijwel zeker meer kwijt aan onderhouds- en brandstofkosten. Daar staat tegenover dat je voor bedragen tussen de 10 en pakweg 18 mille kunt kiezen uit talloze mooie coupés, chique sedans, snelle hatchbacks en stoere suv's. Droom je al jaren van een dikke zes­cilinder? Door een youngtimer te leasen, wordt die droom betaalbaar. Let wel op: niet elke individuele auto in dit artikel bereikt direct op 1 januari 2023 de youngtimerstatus.

Selectiecriteria youngtimer

Maar welke youngtimer moet je nu kiezen? Van alle selectiecriteria is je budget het belangrijkst. Omwille van de bijtelling zouden we sowieso onder de 20.000 euro blijven. Door je auto jaarlijks te laten taxeren en zo de afschrijving mee te nemen, dalen de kosten naarmate je de auto langer houdt.

Auto's met meer dan 150.000 kilometer ervaring zouden we laten staan, want rond de 200.000 km neemt het risico op hoge onderhoudskosten toe. Check altijd of de kilo­meterstand aannemelijk is. Zeker als het een importauto betreft. Zitten de originele onderhoudsboekjes erbij? Wordt de kilo­meterstand gestaafd door onderhouds­facturen en aankoopbewijzen? Of blijkt een en ander uit officiële documenten zoals het NAP, de Belgische Car-Pass of het internationale Carfax? Ook als je al die zaken hebt afgevinkt, is een Bovag-garantie of Auto­trust-garantie erg fijn. Ten slotte zouden we ­auto's die bekendstaan om kwalen aan de aandrijflijn (problematische ­distri­butie­kettingen, ­storingsgevoelige automaten, etc.) mijden.

Welke youngtimer past bij mij?

Wanneer het budget vaststaat, kan de jacht beginnen. Als je regelmatig bij klanten over de vloer komt, is het van belang dat de auto bij jouw bedrijf past. Wat wil je uitstralen? Ben je deurwaarder of ­budgetadviseur? Dan kun je misschien beter niet in een dikke BMW of Mercedes komen voorrijden. Ben je artiest, kunstenaar of architect? Dan mag het best wat uitbundiger. Als je daarentegen heel duurzaam bezig wilt zijn, dan kun je misschien beter in iets (semi-) elektrisch gaan rijden. In dat geval koop je die mooie young­timer gewoon voor je privékilometers ...

BMW 530i (E60) - 2007 - 142.446 km - € 11.950

Lange tijd was de BMW 5-serie van de E39-generatie voor velen de gedroomde youngtimer. Inmiddels behoort ook de BMW E60 al een tijdje tot de mogelijkheden. Die heeft als groot voordeel dat hij minder roestgevoelig is dan zijn voorganger. Daarentegen valt de interieur­afwerking een beetje tegen. Grootste minpunt voor de E39-fans is de vormgeving van de nieuweling. Ze moeten vooral wennen aan de dikke kont die de pennenvrucht van Chris Bangle met zich meezeult. Op de rijeigenschappen valt gelukkig niks af te dingen. Zelfs nu is een tweedehands BMW E60 nog een heerlijke rijmachine. Technisch verdient de N52-motor de voorkeur. Die lichtgewicht zes­cilinder lust naast een flinke slok benzine ook wel een drupje olie, maar verder blinkt hij uit in betrouwbaarheid, Laufkultur en prestaties. Deze donkerblauwe BMW 530i met 270 pk en 320 Nm heeft een origineel M-pakket met bijbehorende wielen en skirts. Toch oogt-ie vrij decent in zijn donkerblauwe rokkostuum.



Renault Vel Satis 3.5 V6 - 2008 - 145.969 km - € 14.950

Niet schrikken: deze tweedehands Renault Vel Satis is een Phase II-exemplaar, wat wil zeggen dat de kinderziekten er wel uit zijn. De van concerngenoot Nissan afkomstige V6 staat zelfs bekend om zijn betrouwbaarheid. Zuinig is de 245 pk sterke motor dan weer niet. In al zijn bescheiden fluisterstilte slobbert hij stiekem heel wat litertjes uit de 80-litertank ... Maar daarvoor geeft de auto heel veel Vélocité en Satisfaction terug. Van­buiten is het een kruising tussen een grote hatchback en een mpv, vanbinnen ervaar je limousineverwennerij. Bij een stoot gas word je in het duimendikke leer van de design­fauteuils gedrukt, terwijl je je oog laat glijden over smaakvolle houtaccenten met hier en daar een snufje aluminium. Voor ons is het amour op het tweede gezicht, die we graag zouden consumeren. De Renault Vel Satis lijkt ons de perfecte auto voor genotzuchtige interieurontwerpers, tuinarchitecten en andere crea-Thea's met drukke blouses en ingewikkelde brillen.

Saab 9-3 Sport Estate 2.0t Vector aut. - 2008 - 127.735 km - € 11.945

Terwijl oudere BMW's en Mercedessen geen onverdeeld positief imago hebben, worden Saabs en Volvo's op leeftijd prima gepruimd. Dat het merk Saab alweer 10 jaar geleden failliet ging, zie je niet terug in de prijzen van de laatste generatie Saab 9-3. Een mooie frisse Saab 9-3 Sport Estate van na de facelift (2007) vind je maar zelden onder de 10.000 euro. Sedans en pre-faceliftmodellen met hun wat niksige neus schrijven sneller af. Behalve een wat sprekender front, kreeg de Saab 9-3 in 2007 een aangepast dashboard met minder knoppen. De ­Vector-uitvoering ­herken je vanbuiten aan de grotere wielen en een subtiel spoilerpakket. Belangrijker is dat hij een sport­onderstel heeft. Daarmee rijdt de Saab 9-3 een stuk strakker, zonder dat het comfort eronder lijdt. De van General Motors afkomstige turbomotor in deze tweedehands Saab 9-3 heeft 175 pk, staat bekend als betrouwbaar en kan goed tegen kietelen. Tuning tot meer dan 200 pk is geen probleem. Check wel even of de automaat netjes schakelt. Ben je niet zo van de stationwagons? Deze Saab 9-3 is er ook als Sport Sedan en Cabriolet.

Volvo C30 T5 Summum - 2006 - 148.846 km - € 16.900

Vertel op een verjaardagsfeestje dat je in een youngtimer van Volvo rijdt, en iedereen denkt dat je een V70 hebt. Mis! Jij hebt immers geen kinderen, noch een labrador. Daarnaast voel je er weinig voor om je auto continu aan verhuizende vrienden uit te lenen. Dus heb je voor de meest onpraktische Volvo van de eeuw gekozen. De Volvo C30 heeft namelijk slechts twee (onhandig grote) portieren en een piepklein glazen achterklepje, dat toegang geeft tot een ieniemienie-bagageruimte. Daar kun je niet eens een grote Ikea-doos in kwijt, laat staan kant-en-klare meubelstukken. Waar de compacte coupé op V50-basis wél mee scoort, zijn z'n strakke weggedrag, zijn tijdloos sportieve looks en het nog altijd fraaie interieur. Deze tweedehands Volvo C30 is een T5 in Summum-uitmonstering voegt daar 220 pk, een wellustige vijfcilinderroffel en crèmewit leren meubilair aan toe. Gratis is het allemaal niet. De vraagprijs is net zo pittig als de kleur en de kleine Zweed drinkt benzine als een grote.

Chevrolet Captiva 3.2 Executive lpg - 2008 - 67.323 km - € 13.999

Deze suv van de Koreaanse tak van Chevrolet waren we eigenlijk een beetje vergeten. Niet onlogisch, want de Chevrolet Captiva heeft weinig onderscheidend vermogen. Hij ziet er keurig uit, biedt een nette uitrusting en rijdt niet verkeerd. De ideale schoonzoon onder de wat oudere suv's, maar niet eentje waarmee je de blits maakt. Toch? Totdat je je buurman, die net een Volvo XC40 T2 heeft gekocht, vertelt dat jouw 'Chevy' – dat klinkt immers stoerder dan 'Chevrolet' – drie cilinders, én ruim 100 pk meer heeft dan zijn auto. Zó, nu hij weer! Toegegeven, zo'n nieuwe Zweed met zijn driecilinder staafmixer is veel zuiniger. Maar deze tweedehands Chevrolet Captiva rijdt op het spotgoedkope lpg. Ook al zuipt hij het dubbele, dan nog ben je minder aan brandstof kwijt. De wegenbelasting is dan wel weer een pijnlijk onderwerp. Maar dat praat je goed met de snelle honderdsprint, het leren meubilair en de derde zitrij. En o ja, die Volvo is bijna drie keer zo duur ...