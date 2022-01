In tijden van onzekerheid en verandering, denken veel mensen met nostalgische gevoelens terug aan het verleden. Zo hebben veel autoliefhebbers moeite met de transitie naar een volledig elektrisch wagenpark. Daarnaast is het aanbod aan merken en modellen tegenwoordig zo overweldigend, dat je terugverlangt naar de eenvoud van vroeger.

De Opel Kadett was een soort Mark Rutte

Decennialang was Nederland een typisch Opel-land. De Opel Kadett en zijn opvolger Astra regeerden over de verkooplijsten, zoals tegenwoordig Mark Rutte over Nederland. Waarom iedereen de Kadett en de Astra zo geweldig vond, wist eigenlijk niemand meer. Ze waren gewoon niet weg te bránden. En juist omdat er zo veel rondreden, vond geen mens het de moeite waard om ze te koesteren en te bewaren. Op Marktplaats.nl kom je nu bijna meer Ferrari's en Maserati's tegen dan mooie, onverprutste Kadettjes.

Ook doodgewone Fords en Renaults zijn zeldzaam



De Opels Kadett en Astra zijn zeker niet de enige voormalige succesmodellen die je bijna nooit meer ziet. Ook de doodgewone Fords, Fiats en Renaults van weleer kom je zelden tegen. Om nog maar te zwijgen van Japanse bestsellers als de Mazda 323 en Mitsubishi Colt. Bejaarde Volkswagens Golf zijn minder schaars. Totdat je op zoek gaat naar een Golfje zonder foute wielen, spoilers en andere 'versierselen'. En anders dan veel concurrenten van vroeger, hebben oude Volkswagens Golf - niet alleen GTI's - wél de liefhebbersstatus. Dat drijft de prijzen flink op.



Maagdelijke auto's voor weinig



Heb je geen kapitalen te besteden, maar wil je wel graag herinneringen ophalen aan de auto van je vader? Of aan jouw eigen eerste auto? Zolang het geen geijkt liefhebbersmodel betreft, kun je voor behapbare bedragen erg leuke 'gewone auto's van weleer' kopen. Sommige auto's die we op Marktplaats.nl vonden, verkeerden zelfs in bijna maagdelijke staat. We kwamen opvallend veel sedans en 'automaatjes' tegen. Typische opa- en oma-auto's, zeg maar.

Waarop letten bij oudere auto's met lage kilometerstand?



Ook als oude auto's er smetteloos uitzien en een lage kilo­meterstand hebben, is het slim om de techniek grondig te (laten) inspecteren. Stilstand is immers achter­uitgang. Zitten de remmen niet vast? Zijn de leidingen, pakkingen en banden niet uitgedroogd? Zit er nog stokoude benzine in de tank? Is er verborgen roest? Als de ­techniek een opgestoken duim krijgt, check dan of ­slijtagedelen voor regulier onderhoud nog verkrijgbaar zijn. Op de website van Classic Cars Magazine, op liefhebbersfora en bij clubs vind je veel informatie. Vervolgens kan de reis langs memory lane beginnen!

Opel Kadett E 1.4i LS - 1990 - 53.000 km - € 4650

O, wat waren we dol op de Opel Kadett! Zelfs nadat moderne hatchbacks als de Volkswagen Golf en de Renault 5 op de markt kwamen, bleven wij Nederlanders de Kadett trouw. Oké, de achterwielaangedreven C-Kadett was misschien niet moeders modernste, hij was wel geliefd om z'n grote kofferbak en hoge restwaarde. In 1979 zaten de Opel-verkopers dan ook nerveus nagelbijtend en sjekkies rokend in de show­room. Zouden de trouwe fans de eerste voorwielaangedreven Kadett (D) met hatchbackcarrosserie wel pruimen? Nou, en hoe! De Kadettjes bleven als warme broodjes over de toonbank gaan. Ook zijn opvolger, de E-Kadett was niet aan te slepen. Dat de auto erg roestgevoelig was, daar maalde niemand om. Dat was de zorg voor de tweede of derde eigenaar. Niet bij dit smetteloze champagnekleurige exemplaar, hoor. De auto heeft maar 53.000 km gereden en roest schittert door afwezigheid. Net als elke vorm van luxe, trouwens ...

+ Licht, zuinig en smetteloos

- Je pa en ma willen hem steeds lenen





Volvo 360 GL sedan - 1988 - 87.555 km - € 4950

Volvo's Nederlandse 300-serie was in de jaren 80 net zo populair als de even hoekige Rubikskubus en de walkman. Best opmerkelijk, want anders dan de meeste klassegenoten, had hij achterwielaandrijving. Ook in Engeland en Zweden werd de compacte Volvo goed verkocht: tot 1991 liepen er ruim 1,1 miljoen van de Bornse band. Toch is deze opa-grijze auto een bijzonder exemplaar. Zo zie je meteen dat het geen hatchback is, maar een sedan. Die werd veel minder gord verkocht. Maar belangrijker is wat we onder de motorkap vinden. We hebben hier dan ook niet te maken met een Volvo 340, maar een 360. Die heeft niet het gebruikelijke 1,4-liter Renault-motortje met 70 pk, maar een 112 pk sterke, oerdegelijke tweeliter. Direct afkomstig uit de Zweedse Volvo-schappen. Die dikke viercilinder bezorgt het bedaagde model een snellere honderdsprint dan een BMW 316 of 318 uit die tijd! En laat de E30-­rijder niet denken dat-ie de Volvo 360 op de autobahn simpel af­schudt. Op een bochtig traject is dat een ander verhaal. Dan ga je in de 360 algauw het 'Ziehier Komt de Stoomboot' aanheffen. Zo zacht als de vering is, zo zwaar is de besturing. Voor fileparkeren moet je stalen armspieren hebben.

+ Oerbetrouwbaar, onvermoede BMW-killer

- Loodzware besturing





Renault 19 1.8 16V - 1992 - 138.500 km - € 12.995

De Renaults 4, 5 en 16 zijn onbetwiste klassiekers, maar wie herinnert zich nog de Renault 19? Om je geheugen even op te frissen: hij werd in 1988 geïntroduceerd als opvolger van de Renaults 9 en de 11, en verscheen in drie carrosserievarianten. De vijfdeurs hatchback was het populairst. Verder kon je kiezen voor een driedeurs hatchback en een vierdeurs Chamade (sedan). Er was zelfs een cabrioversie leverbaar! Er zijn 5,5 miljoen 19's gebouwd, waarvan er tot 1996 bijna 75.000 in Nederland zijn verkocht. In 1992 stond de R19 dan ook keurig op een zevende plaats in de nationale autohitparade. Toch zie je er nog zelden eentje rijden. En áls je een Renault 19 tegenkomt, is de kans klein dat het een 1.8 16V is. Bovendien blijft-ie vast niet lang in beeld, want voor zijn leeftijd is deze Fransoos rete­snel! Daarnaast is er veel luxe aan boord, tot leren bekleding aan toe. Gezien de prijs weet de verkoper wel dat-ie iets moois in handen heeft, maar pingelen kan nooit kwaad.

+ Even snel als een Volkswagen Golf GTI 16V uit 1992, maar veel origineler

- Stevige prijs





Toyota Corolla 1.3 XLi aut. - 1991- 135.191 km - € 1950

Deze oerbetrouwbare Toyota Corolla is de ideale auto voor beginnende bestuurders met een krappe beurs. Het enige waaraan ze moeten wennen, is de onbekrachtigde besturing. Gelukkig kun je beide handen aan het stuur ­houden, want de drietraps automaat doet het schakelwerk. Eenmaal aan de rol, zit de knalrode Japanner je als gegoten. Het dashboard is zo simpel van opzet, dat de bediening nooit vragen oproept. Anders dan de destijds immens populaire Bassie en Adriaan, ziet het interieur er nog even fris en fruitig uit als in 1991. Een combinatie van Japanse degelijkheid en een goede verzorging door de (enige!) vorige eigenaar. Met zijn vermogen van 82 pk is de Corolla sterk zat. Door de toepassing van staal met de dikte van bordkarton, weegt-ie maar 935 kilo en voelt de auto nog best vlot aan. In 11,7 tellen zit-ie op 100 km/h. De lichtmetalen 'sportwielen' zijn dus niet puur voor de show.

+ Nog altijd lekker lichtvoetig, degelijke techniek

- Blikkerig







Ford Taunus 1.6 Bravo - 1982 - 76.805 km - € 5990

In 1982 gaat de Ford Taunus TC al twaalf jaar en 23 facelifts mee. De futuristisch ogende Sierra staat in de startblokken en Ford doet een laatste inspanning om de bedaagde Taunus aan de man te brengen. Bravo! Zo heet de speciaal uitgeruste uitzwaaiversie, voorzien van – houd je vast – een dashboard met houtafwerking en regelbare verlichting, een middenconsole met opbergruimte en middenarmsteun, sportieve wielen met zwarte naafdoppen, een van binnenuit verstelbare linker ­buitenspiegel, verstelbare hoofdsteunen en een ­verlichte asbak. Onder de kap ligt een wat vermoeide, maar betrouwbare 1,6-liter motor, die het onthaasten tot kunst heeft ­ver­heven. Toch was de Taunus begin jaren 80 nog steeds de ­lieveling van ­talloze vertegenwoordigers. Toen snapten we dat niet, nu wel. We kunnen bijna niet wachten om de kofferbak vol te laden met jarentachtigmeuk en ­rijdend over 80-wegen vertegenwoordigertje te spelen.

+ Zeldzaam mooi, bijna wegenbelastingvrij

- Geen rechter buitenspiegel

