Elektrische Mercedes C-klasse wil Tesla Model 3 te lijf, maar moet nog even wachten

Het kon niet uitblijven. Na de Mercedes EQE komt er ook een elektrische variant van de Mercedes C-klasse. Maar een Mercedes EQC bestaat al, ook al is hij nieuw niet meer te koop. Dus noemen wij het Mercedes' alternatief voor de BMW i4 en de Tesla Model 3 voorlopig EQC sedan.



Als je weet dat het 'druppelsilhouet' de ideale stroomlijnvorm is en bekend bent met de Mercedes EQE, kan de vormgeving van de elektrische C-klasse geen verrassing zijn. De auto krijgt een lage, schuin aflopende daklijn en een relatief korte neus. Bij het bekijken van de spionagefoto's van de nog zwaar gecamoufleerde auto krijgen we de indruk dat de inpakspecialisten van Mercedes een stukje aan de voorbumper hebben geplakt om ons en jou te misleiden.

Alternatief voor dieselrijders



Over de techniek van de elektrische Mercedes C-klasse is nog niets officieel bekendgemaakt. Maar reken erop dat hij - net als de Mercedes EQE - een bijzonder lage Cw-waarde heeft. We denken daarom dat de zwarte deurgrepen kunstig geboetseerde dropveters zijn, want we verwachten dat het productiemodel volledig verzonken exemplaren krijgt.

Een riant accupakket zal evenmin ontbreken, waarschijnlijk aangevuld met verder geoptimaliseerde elektromotoren voor en een optimaal bereik. Want alleen zo kan Mercedes de verwende, dieselende kilometervreters onder zijn clientèle behoeden voor actieradiusangst. Daarnaast investeert Mercedes wereldwijd miljarden in snelladers. Goh, van wie zullen ze dat nu hebben afgekeken ...



Om zijn toewijding aan het klimaat te onderstrepen, struikel je in het interieur straks over de PET-flessen en de ecologisch verantwoord geteelde en gekapte bomen. De vraag is wel of Mercedes-klanten genoegen zullen nemen met synthetisch leer van de skai-koe, of dat ze ook gewoon runderhuid willen.

Prijs Mercedes EQC sedan



Mercedes belooft dat de elektrische C-klasse concurrerend geprijsd wordt. Dat moet ook wel, wil hij het inderdaad kunnen opnemen tegen de onlangs sterk verbeterde Tesla Model 3, de BMW i4 en de Hyundai Ioniq 6. En dan komt BMW straks ook nog met de volledig nieuwe Neue Klasse, een elektrische auto die de voorbode wordt van een hele nieuwe generatie elektrische BMW's. Een andere uitdager is de Volkswagen ID.7, die qua ruimte niet onderdoet voor de Mercedes EQE.

Wanneer komt de elektrische C-klasse op de markt?



We gaan ervan uit dat de Mercedes EQC sedan in 2025 op de markt komt, maar liefhebbers van de traditionele Mercedes C-klasse met verbrandingsmotor hoeven niet direct in paniek te raken. De huidige generatie is pas twee jaar op de markt en zal het vast nog een tijdje volhouden - ja, zelfs met dieselmotor.