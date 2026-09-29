Dit misverstand over trajectcontroles kan je een boete kosten

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Wanneer krijg je een boete bij een trajectcontrole en wanneer niet? Deze vraag zorgt voor heel wat misverstanden. Zo zit het echt.

Ook wij zijn er weleens ingetuind. Het eerste stukje van de trajectcontrole rijd je iets te hard. Als je vervolgens iets ónder de maximumsnelheid gaat rijden, ga je ervan uit dat je aan het einde geen boete krijgt. Gemiddeld houd je je immers keurig aan de snelheid.

Maar het ligt ingewikkelder. Trajectcontroles (zoals de meest beruchte op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam) zijn vaak opgeknipt in stukjes, bijvoorbeeld omdat er veel op- en afritten zijn. Camera’s registreren wanneer je een sectie in- en uitrijdt. Op basis van de tijd daartussen berekent het systeem je gemiddelde snelheid in die sectie. Rijd je aan het begin van een sectie te hard, dan kun je dat gemiddelde nog verlagen door binnen diezelfde sectie rustiger te rijden.

Maar zodra je de volgende camera passeert, staat het gemiddelde voor die sectie vast. Langzamer rijden in de volgende sectie verandert daar niets meer aan. De kortste afstand waarover een gemiddelde snelheid wordt berekend is minimaal 200 meter.

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Alleen de hoogste overtreding

Je kunt natuurlijk ook stug te hard blijven rijden en bij meerdere secties geflitst worden. In dat geval verwacht je misschien meerdere boetes, maar dat gebeurt niet. Alleen voor de hoogste overtreding van de snelheid krijg je post van het CJIB.

Het klinkt toch onbevredigend. Als je iets te hard rijdt op het eerste stuk, moet je toch de kans krijgen om het later goed te maken? Maar daar heeft het Openbaar Ministerie over nagedacht. Het wil elke bestuurder gelijk behandelen.

Stel dat twee bestuurders in de eerste sectie evenveel te snel rijden. De eerste neemt daarna de afrit. De tweede rijdt door, maar verlaagt zijn snelheid in de volgende secties flink. Als de trajectcontrole de gemiddelde snelheid over het hele traject zou berekenen, zou de tweede bestuurder een lagere boete krijgen. In de eerste sectie begingen ze echter dezelfde snelheidsovertreding. Daarom krijgen ze daarvoor dezelfde boete.

Hoe wordt de boete bepaald?

Stel dat je 108 km/h rijdt op een weg waar je 100 km/h mag. Dan zijn er twee stappen:

Het systeem meet gemiddeld 108 km/h. Daar gaat 4 km/h meetcorrectie vanaf. De gecorrigeerde snelheid is dus 104 km/h. Je zit dan 4 km/h boven de limiet. Vanaf dat verschil volgt een boete.

Bij een meting van 107 km/h blijft na correctie 103 km/h over; daarvoor volgt bij een limiet van 100 km/h geen boete. Bij een (traject)controle volgt pas een boete vanaf 4 km/h te hard ná de correctie, als je tussen de 101 en 133 km/h rijdt.

Als de maximumsnelheid op de weg 130 km/h is, zegt het OM dat je bij een trajectcontrole al een boete kunt krijgen vanaf 131 km/h na de meetcorrectie. De meetcorrectie wordt dus wel eerst afgetrokken.

Melkkoe

De minister van Financiën is waarschijnlijk de enige Nederlander die blij wordt van alle controles. Schaterlachend opent hij de Schatkist. Vorig jaar werden liefst 539.639 automobilisten op de bon geslingerd, alleen al tussen Utrecht en Amsterdam. Zelfs als iedere overtreder alleen de laagste boete kreeg, gaat het om ruim 14 miljoen euro aan opgelegde boetes.

Als je twijfelt, lees je hier hoe je erachter kunt komen of je wel of niet bent geflitst.

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