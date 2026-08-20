Eén op de vijf Nederlanders doet in de auto iets héél anders dan alleen rijden

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Eén op de vijf Nederlanders doet in de auto iets héél anders dan alleen rijden

Veel mensen zijn dol op hun auto en zien hem ook als een soort hobby. Volgens anderen is de auto ‘alleen maar een vervoermiddel’. Maar beide categorieën doen stiekem ook heel andere dingen met en in hun vierwieler dan alleen rijden.

Je auto brengt je bijvoorbeeld naar je werk, maar blijkbaar kan hij net zo goed je werkplek zíjn. Uit onderzoek van Marktplaats blijkt dat ruim één op de vijf Nederlanders weleens in de auto werkt. Mannen doen dat met 28 procent opvallend vaker dan vrouwen (16 procent).

En dan hebben we het niet alleen over even snel een mailtje beantwoorden voordat je je kantoor inloopt. Voor 16 procent van de Nederlanders is de auto zelfs een geschikte plek om langdurige online vergaderingen en telefoongesprekken te voeren - de auto als vergaderkamer.

Eén op de vijf Nederlanders doet in de auto iets héél anders dan alleen rijden
Eén op de vijf Nederlanders doet in de auto iets héél anders dan alleen rijden
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Auto als rust- en relaxruimte

Dat de auto daarvoor wordt gebruikt, is misschien minder vreemd dan het klinkt. Je zit er relatief rustig, kunt de deur dichttrekken en hebt – zolang niemand naast je parkeert en naar binnen staat te gluren – behoorlijk wat privacy.

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Die rust waarderen Nederlanders sowieso. Bijna de helft van de automobilisten (45 procent) zegt ervan te genieten om alleen in de auto te rijden. Voor 36 procent is de auto zelfs een plek waar ze tot rust kunnen komen.

Eén op de vijf Nederlanders doet in de auto iets héél anders dan alleen rijden
Eén op de vijf Nederlanders doet in de auto iets héél anders dan alleen rijden

Blijkbaar hoeft de auto daarvoor niet eens van zijn plek te komen. Drie op de tien Nederlanders zitten weleens in een stilstaande auto om muziek, een podcast of een luisterboek te luisteren.

Auto als slaapkamer

Nog opvallender: een kwart van de Nederlanders gebruikt de auto soms als slaapkamer. Maar liefst 25 procent zegt weleens een dutje in de auto te doen. Ook hier zijn mannen enthousiaster dan vrouwen: 31 tegenover 19 procent.

Eén op de vijf Nederlanders doet in de auto iets héél anders dan alleen rijden
Eén op de vijf Nederlanders doet in de auto iets héél anders dan alleen rijden

Daarmee krijgt die verstelbare bestuurdersstoel ineens een heel andere betekenis. Wel zouden wij voor een serieuze middagdut liever een grote stationwagon dan een voordelige A- of B-segmenter uitzoeken.

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Ideale relax-opties in een auto

Gebruik jij je auto ook als multifunctionele ruimte? Dan is het bij de volgende wellicht slim om extra te letten op een prettig werkend infotainmentsysteem, de audio-installatie en de verstelbaarheid van de stoelen. En de combinatie van stoelverwarming, -ventilatie en massage is natuurlijk helemaal geweldig. Maar ook de opbergruimte in het interieur en een panoramadak waardoor je voor het slapen gaan even een blik op de sterrenhemel kunt werpen kan fijn zijn …

Eén op de vijf Nederlanders doet in de auto iets héél anders dan alleen rijden
Eén op de vijf Nederlanders doet in de auto iets héél anders dan alleen rijden

Goede en moeilijke gesprekken achter het stuur

De auto blijkt bovendien een prima plek voor een goed gesprek. 39 procent van de Nederlanders noemt een autorit een geschikt moment voor diepere gesprekken met passagiers. 29 procent rijdt graag samen met anderen omdat praten in de auto gemakkelijk gaat

Voor bijna één op de vijf Nederlanders (19 procent) gaat dat zelfs nóg verder: zij vinden het makkelijker om in de auto een goed gesprek te voeren dan op een andere plek.

Eén op de vijf Nederlanders doet in de auto iets héél anders dan alleen rijden
Eén op de vijf Nederlanders doet in de auto iets héél anders dan alleen rijden

Misschien komt het doordat je elkaar niet voortdurend hoeft aan te kijken, misschien helpt het voorbijtrekkende landschap. Zeker bij wat ongemakkelijke onderwerpen als ‘de bloemetjes en de bijtjes’ als je met je ontluikende puber in de auto zit, of als je je zwager erop moet wijzen dat hij je die geleende 100 euro nog steeds niet heeft terugbetaald …

Hoe dan ook: je denkt misschien dat je je auto puur als vervoermiddel gebruikt, maar stiekem is je vierwieler vaak een mobiel kantoor, relaxruimte, bed of luisterruimte.

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Speciale editie
NIEUW! Classics
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148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

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Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

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