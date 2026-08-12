Onderzoek: autokopers zitten niet op technologie te wachten, maar op deze ene functie

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Autofabrikanten stoppen hun nieuwste modellen vol met sensoren, camera's en zelfsturende hulpjes. Uit een grootschalig onderzoek onder meer dan 19.000 potentiële autokopers blijkt echter dat zij iets anders het allerbelangrijkst vinden.

Het Amerikaanse onderzoeksbureau AutoPacific vroeg de deelnemers, allemaal automobilisten die van plan zijn binnen drie jaar een nieuwe auto te kopen, welke functies voor hen het belangrijkst zijn. Dat meldt Motor1. Opvallend genoeg voelen kopers zich wel steeds comfortabeler bij geavanceerde veiligheidstechniek: dat percentage steeg van 57 procent in 2024 naar 60 procent in 2025 en inmiddels 62 procent. Toch is dat niet wat ze het allerliefst willen hebben.

Dit wordt het vaakst genoemd

Bovenaan het lijstje staat namelijk iets veel ouderwetser: stoelverwarming. Liefst 47 procent van de ondervraagden noemt die functie het belangrijkst, meer dan welke rijhulp of welk scherm dan ook. Daarna volgen parkeersensoren voor en achter (45 procent) en automatisch remmen bij achteruitrijden (44 procent).

Ook een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en waarschuwing bij het wisselen van rijstrook scoren met 43 procent nog altijd hoger dan opvallende snufjes als nachtzicht of een draadloze oplaadplek, die eveneens op 43 en 41 procent uitkomen.

De volledige lijst

Positie Functie Percentage 1 Stoelverwarming 47% 2 Parkeersensoren voor en achter 45% 3 Automatisch remmen bij achteruitrijden 44% 4 Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel 43% 5 Waarschuwing bij wisselen van rijstrook 43% 6 Nachtzicht 43% 7 Adaptieve cruisecontrol met rijstrookcentrering 43% 8 Waarschuwing voor kruisend verkeer achter 42% 9 Automatisch parkeren 41% 10 Draadloze oplaadplek 41% 11 Elektrisch verstelbare passagiersstoel 40% 12 Dashcam 40% 13 Detectie van grote dieren op de weg 39% 14 Vierwielaandrijving 39%

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Comfort wint het van spektakel

De uitkomst laat zien dat autokopers niet per se onder de indruk zijn van de nieuwste technische hoogstandjes, zolang de basis maar goed zit. Comfort en gemak in het dagelijks gebruik blijken zwaarder te wegen dan geavanceerde systemen die vooral op papier indrukwekkend klinken. Dat is ook een signaal aan merken die hun showroom volstouwen met schermen en assistentiesystemen, terwijl juist een simpel knopje voor warme stoelen het verschil maakt.

Voor autofabrikanten is dat een nuttige les. Wie wil scoren bij de kopende consument, moet niet alleen investeren in indrukwekkende technologie, maar ook in de kleine dingen die het rijden dagelijks prettiger maken.