Nieuwe hittegolf op komst: dit doet warmte écht met jouw EV-accu

Nieuws

Met een vijfde regionale hittegolf in aantocht en kwik dat deze week mogelijk tot 35 graden stijgt, laaien de bekende paniekverhalen over EV-accu's alweer op. Toch blijkt het probleem een stuk genuanceerder dan de meeste waarschuwingen doen vermoeden.

Zodra de temperatuur oploopt, verschijnen ze weer: de berichten over elektrische auto's die in de brandende zon staan met accu's die sneller slijten of zelfs risico's zouden lopen op oververhitting. Op sociale media en in appgroepen wordt vaak gewaarschuwd voor "gevaarlijke hitteschade", terwijl experts deze beweringen al jaren proberen te nuanceren. Toch blijft het beeld hardnekkig, en met de huidige hittegolf in het vooruitzicht duiken de tips en waarschuwingen opnieuw massaal op.

Wat hitte echt met de accu doet

De accu's in moderne elektrische auto's zijn beter bestand tegen hitte dan vaak gedacht. Fabrikanten bouwen actieve koelsystemen in die de temperatuur van de cellen constant in de gaten houden en bijsturen, ook als de auto stilstaat op een gloeiend hete parkeerplaats. Gewoon buiten staan bij 35 graden is voor een EV-accu op zichzelf dan ook nauwelijks een probleem.

Het probleem zit in het laadgedrag

Het echte risico ontstaat pas op het moment dat je gaat opladen tijdens extreme hitte. Een accu die wordt volgeladen en vervolgens urenlang in de volle zon blijft staan, wordt onnodig zwaar belast, net als een auto die tijdens een hittegolf op een snellader wordt aangesloten. Snelladen zorgt sowieso al voor extra warmteontwikkeling in de cellen, en in combinatie met een hoge buitentemperatuur kan dat de veroudering van de accu versnellen.

MAAK AUTO REVIEW JOUW FAVORIETE NIEUWSBRON BIJ GOOGLE

Wat moet je wél vermijden

Concreet betekent dit dat je de auto tijdens hittegolven het beste niet volledig oplaadt tot honderd procent als hij daarna in de zon blijft staan, en dat je snelladers bij extreme hitte liever mijdt of inplant op koelere momenten van de dag. Parkeer waar mogelijk in de schaduw en laad, als het even kan, 's ochtends vroeg of 's avonds op, wanneer het wat afgekoeld is.