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Bijna niemand weet wat dit verkeersbord met een groene rand betekent

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Bijna niemand weet wat dit verkeersbord met een groene rand betekent

In het Verenigd Koninkrijk staat langs de weg soms een bord dat op het eerste gezicht een gewone maximumsnelheid lijkt, maar dat automobilisten geregeld verkeerd inschatten. Het getal in het midden ziet er vertrouwd uit, de rand eromheen niet.

Het bord duikt op langs bochten, rotondes en smalle wegen, vaak net onder een waarschuwingsbord voor een gevaarlijke situatie. Op het eerste gezicht lijkt het op een gewone maximumsnelheid, met een getal in het midden. Toch is het net anders: geen rode cirkel, maar een groene rand eromheen.

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Geen wettelijke limiet

Die groene rand is bewust gekozen. De Britten gebruiken hem om aan te geven dat dit geen afdwingbare snelheidslimiet is, maar een advies. Zo voorkomen de wegbeheerders verwarring met de rode borden, die wel een wettelijke grens aangeven en waarvoor je een boete kunt krijgen als je ze overschrijdt.

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Automobilisten die het bord negeren, ontlopen dus geen directe boete voor een snelheidsovertreding. Gaat het mis bij een bocht of rotonde waar het bord staat, dan kan een te hoge snelheid alsnog meewegen. De Britse politie kan dan een aanklacht indienen wegens onvoorzichtig of roekeloos rijgedrag, ook wel careless driving genoemd.

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Anders dan in Nederland

Nederland heeft precies dezelfde tweedeling, alleen met een andere vormgeving. Een rond bord met rode rand is hier de verplichte maximumsnelheid, terwijl een blauw vierkant bord met een wit getal de adviessnelheid aangeeft, vaak bij een onoverzichtelijke bocht.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

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