Politie schrikt zich een hoedje: 11-jarige komt met 58 km/h op fatbike voorbij razen

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Agenten zagen tijdens een surveillancerit een fatbike die harder reed dan hun eigen dienstvoertuig, de bestuurder bleek niet ouder dan elf. Het onderstreept nog eens dat automobilisten er een onvoorspelbare, soms gevaarlijke weggebruiker bij hebben gekregen ...

De politie hield op 14 juli in Delft een elfjarige jongen aan op een opgevoerde fatbike. Agenten zagen tijdens een surveillancerit in een woonwijk dat de jongen niet trapte en toch sneller reed dan hun eigen dienstvoertuig, reden om hem staande te houden. Op de rollerbank haalde de fiets 58 km/h, ruim boven de wettelijke 25. De officier van justitie besloot vanwege de ernst tot directe inbeslagname zonder waarschuwing vooraf. De fiets wordt vernietigd en de ouders zijn op de hoogte gebracht.

Wijder verspreid probleem

Het probleem is wijder verspreid. In Groningen controleerde de politie half juli gericht binnen 24 uur ruim 105 fatbikers, wat 43 boetes opleverde. Onder meer voor te hard rijden, niet-werkende remmen en fietsen in voetgangersgebied. Bij een gezamenlijke actie van politie en gemeenten in Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel werd een fatbike aangetroffen die zelfs 100 km/h kon halen. Die twee acties maken deel uit van een bredere handhavingsgolf die dit voorjaar en deze zomer door het hele land loopt, los van het incident in Delft.

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Wanneer een fatbike ineens een bromfiets is

Een legale fatbike heeft een motorvermogen van maximaal 250 watt en trapondersteuning die stopt bij 25 km/h, een gashendel mag alleen tot 6 km/h ondersteunen.

Zodra een fiets sneller ondersteunt of een werkende gashendel heeft die verder doortrekt, verandert de juridische status volledig. Het voertuig valt dan onder de bromfiets of snorfiets. Dus met een kentekenplicht, een verzekeringsplicht, een AM-rijbewijs, een helmplicht en een minimumleeftijd van zestien jaar, precies de eisen die ook voor lichte motorvoertuigen op de weg gelden.

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Wat dit voor automobilisten betekent

Voor bestuurders van gewone auto's raakt dit direct de eigen verzekering en aansprakelijkheid. Een fatbike die zonder kenteken en zonder verzekering met bromfietssnelheid tussen het verkeer beweegt, is voor een automobilist niet te onderscheiden van een gewone fiets, tot het misgaat. Bij een aanrijding met een opgevoerde, onverzekerde fatbike, verschuift de aansprakelijkheidsvraag naar onbekend terrein, iets waar verzekeraars nu al rekening mee houden. Gemeenten als Enschede en Amsterdam grijpen daarom al in met lokale verboden op drukke plekken.

Het kabinet werkt aan een oplossing

Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat presenteerde op 24 april de Aanpak Fatbikes, met daarin een landelijke minimumleeftijd, waarbij gedacht wordt aan 12, 14 of 16 jaar, en een wettelijke basis voor fatbikevrije zones voor gemeenten. Ook werkt hij verder aan een helmplicht tot 18 jaar voor alle lichte elektrische voertuigen, die op zijn vroegst in september 2027 ingaat. Het lastigste punt blijft de definitie, onderzoekers moeten uitzoeken hoe een fatbike juridisch te onderscheiden is van een gewone elektrische fiets, en die uitkomst wordt deze nazomer verwacht.

De trend is duidelijk: fatbikes schuiven wetgevingstechnisch steeds verder op richting de bromfiets, met alle plichten die daarbij horen. Voor automobilisten betekent dat op termijn een voorspelbaarder soort medeweggebruiker, mits de aangekondigde regels ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.