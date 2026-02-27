Met deze streng verboden voertuigen riskeer je een boete van 470 euro

Nieuws

Ze zien eruit als onschuldig speelgoed, maar als de politie je betrapt op één van deze gemotoriseerde voertuigen ben je zwaar de klos.

Je kunt ze gewoon kopen bij bijvoorbeeld Mediamarkt of Bol.com, maar je mag er beslist niet mee op de openbare weg rijden. Ze hebben geen officiële toelating en geen kenteken, dus verder dan het tuinhek kun je er beter niet mee rijden. Doe je dat wel, dan riskeer je een boete van 470 euro en/of inbeslagname.

Erger nog, als je op de openbare weg brokken maakt, keert je verzekering niet uit. Rijd jij - of je kind - op zo’n verboden voertuig een medeweggebruiker blijvend invalide, dan stort je jezelf in een zodanig financiële crisis waarbij vergeleken een boete van 460 euro wisselgeld is.

Elektrische step

Deze zie je zoveel op straat dat je je nauwelijks voor kunt stellen dat de elektrische step verboden is op de openbare weg. Ja, er is een handvol van die e-steps met kenteken op de markt - tevens herkenbaar aan de verplichte zijspiegel(s) -, maar die zijn zodanig aan de prijs dat je die nauwelijks tegenkomt. De meeste steppers zijn dus gewoon in overtreding.

Hoverboard

Dit ‘voertuig’ heb je in alle soorten en kleuren en je koopt ze gewoon bij Mediamarkt voor minder dan 200 euro. Leuk voor binnenshuis of de - betegelde - tuin, maar verboden op de weg of stoep. Er bestaat ook nog zoiets als een hoverkart, dat is een hoverboard met een stoeltje. Ook verboden trouwens.

Elektrisch skateboard

Bij sommige aangedreven skateboards is de accu zo vernuftig weggewerkt in het deck dat je bijna iedere handhaver fopt. Modellen met twee motoren zijn zelfs zo sterk dat ze tegen een heuvel met een hellingshoek van wel 20% kunnen oprijden. Ideaal voor skaters in Zuid-Limburg dus, maar ook daar gelden regels.

Minibike

Dit rijdend schaalmodel van een motorfiets wordt ook wel ‘pocketbike’ genoemd. Dankzij een bescheiden benzinemotor zit hier ook best vaart in, maar als volwassene wil je niet echt gezien worden op een motorfietsje van maximaal 50 cm hoogte. Ziet de politie je ermee op de openbare weg, dan volgt een boete en mogelijk inbeslagname.

Onewheel

De naam zegt het al, dit voertuig beschikt over slechts één wiel. Je staat erop zoals bij een skateboard, een gyroscoop houdt de plank enigszins stabiel. Hierop rijden is een hele goede oefening voor je buikspieren, maar doe het niet op de openbare weg. O ja, met een vanafprijs van een paar duizend euro is dit geen kinderspeelgoed.

Monowheel

Ook deze heeft maar één wiel, maar de naam onewheel was al vergeven. Je staat bij dit model op twee plankjes en tussen je onderbenen bevindt zich een elektrische motor die dat - vrij hoge - wiel aandrijft. Net als de Onewheel is dit speelgoed voor volwassenen die liever niet lopen.

Boetes stapelen

Als je al rijdend in de auto of op de fiets een telefoon in je hand hebt kun je een boete krijgen van 170 tot 440 euro. En hoewel de voertuigen hierboven niet als auto of fiets gelden, kun je toch een boete krijgen voor niet-handsfree bellen op je verboden step of hoverboard. Die boete bedraagt 300 euro (‘brommertarief’) en komt bovenop het rijden op een illegaal voertuig.

Mag er dan helemaal niets meer in dit land?

Zo erg is het ook weer niet, al scheelt het niet veel. Voertuigen zonder kenteken die niet harder rijden dan 6 km/u, oftewel wandeltempo, worden beschouwd als speelgoed. Denk aan die plastic accu-auto’s en driewielers waar maximaal een kleuter op of in past. Daarmee mag je wél op de stoep en op de weg.