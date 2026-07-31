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Veel Nederlanders zitten deze zomer urenlang in de auto op weg naar het buitenland. Terwijl automobilisten zich vooral voorbereiden op files, blijkt een ander risico vaak onderschat: door hitte en vermoeidheid ga je rijden als een dronkenlap.

Warmte maakt bestuurders minder alert

Een comfortabele temperatuur in de auto is volgens Arie Vroege, vicevoorzitter van de Vereniging Rijschool Belang (VRB), niet voldoende om veilig te blijven rijden. In gesprek met OSW.nl legt hij uit dat hitte klachten veroorzaakt die sterk lijken op vermoeidheid: de concentratie neemt af, reacties worden trager en de alertheid daalt.

Langdurige blootstelling aan warmte kan bovendien leiden tot uitdroging, waardoor de negatieve effecten toenemen. Wie te weinig drinkt, loopt volgens Vroege een grotere kans om verkeerssituaties te laat op te merken of ongemerkt van rijstrook te wisselen.

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Vermoeidheid sluipt er ongemerkt in

Doordat de invloed van hitte geleidelijk verergert, hebben veel bestuurders niet direct door dat hun rijvaardigheid achteruitgaat. Vaker met de ogen knipperen, meer koerscorrecties maken of situaties later opmerken dan normaal zijn volgens Vroege belangrijke waarschuwingssignalen. Het is volgens hem zaak, om hiermee niet te lang door te rijden.

De vergelijking die Vroege trekt is opvallend scherp. De oorzaak verschilt van die bij alcohol, maar het gevolg is volgens hem hetzelfde: automobilisten reageren minder snel op onverwachte situaties.

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Lange vakantiereizen vragen om extra pauzes

Juist tijdens de zomervakantie rijden veel Nederlanders afstanden die ze de rest van het jaar nauwelijks afleggen. Vroege waarschuwt bestuurders om zichzelf niet te overschatten. Hij wijst daarbij op een advies dat al decennia geldt binnen de verkeersveiligheid: rijd maximaal twee uur achter elkaar en neem daarna minstens een halfuur pauze.

Benut die pauze om te drinken, te bewegen of te tanken of te laden. Bij meerdere bestuurders is afwisselen aan te raden, zodat de ander ook echt kan uitrusten.

Wie voldoende drinkt, regelmatig pauzeert en let op signalen van vermoeidheid, verkleint volgens Vroege de kans op gevaarlijke situaties tijdens warme vakantieritten aanzienlijk.