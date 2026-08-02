Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen.

Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen. Bestel hier

Autofabrikanten moeten dit jaar tegen hun wil iets afstaan, en dat is goed nieuws voor jou

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Autofabrikanten moeten dit jaar tegen hun wil iets afstaan, en dat is goed nieuws voor jou

Autofabrikanten hebben lange tijd bepaald wie toegang kreeg tot een belangrijk (en privacygevoelig) onderdeel van jouw auto. Dit jaar verandert dat, en niet omdat de fabrikanten daar zelf voor kozen.

Moderne auto's verzamelen continu gegevens, van rijgedrag tot onderhoudsstatus tot locatie. Tot voor kort bepaalde de fabrikant vrijwel volledig wie bij die gegevens mocht. Meestal waren dat het eigen dealernetwerk en de eigen servicepartners. Voor de automobilist zelf waren die data nauwelijks toegankelijk, laat staan te delen met een garage of verzekeraar van eigen keuze.

Lees ook Deze Duitse regelwijziging levert Nederlandse automobilisten een berg extra stress op Deze Duitse regelwijziging levert Nederlandse automobilisten een berg extra stress op

MAAK AUTO REVIEW JOUW FAVORIETE NIEUWSBRON BIJ GOOGLE

Waar het om draait

Dat verandert door de EU Data Act. Sinds september 2025 hebben voertuigeigenaren al recht op gratis toegang tot hun eigen voertuiggegevens, en vanaf september 2026 wordt die verplichting verder aangescherpt. Fabrikanten moeten dan een technische interface inbouwen waarmee eigenaren hun data eenvoudig kunnen opvragen, delen of laten verwijderen.

Speciale editie
NIEUW! Classics
NIEUW! Classics

148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

Bestel hier

Data zijn voor bedrijven een goudmijn, en autofabrikanten zijn daarop geen uitzondering. Zolang zij de enige partij waren met toegang tot voertuiggegevens, konden zij klanten makkelijker binnen het eigen, duurdere servicenetwerk houden. Die positie geven ze nu niet uit vrije wil op. De wetgeving schrijft het simpelweg dwingend voor.

Lees ook De populairste auto van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop Een van de populairste auto's van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop

Wat dit voor jou betekent

Voor automobilisten is dit goed nieuws, en dat werkt in twee richtingen. Waar je voorheen vaak vastzat aan het duurdere, merkgebonden onderhoudsnetwerk om gebruik te maken van je eigen voertuigdata, kun je die straks net zo goed delen met een onafhankelijke garage of een verzekeraar die daarmee een scherpere premie kan berekenen. Meer concurrentie om jouw data betekent in de praktijk vaak meer keuze en scherpere prijzen. Wil je juist liever dat niemand ongevraagd bij je gegevens kan, dan is dezelfde wetgeving evengoed in jouw voordeel: je kunt zelf bepalen dat er niets wordt gedeeld, of laten vastleggen dat bestaande data wordt gewist.

Het zal nog moeten blijken hoe soepel fabrikanten deze omschakeling in de praktijk doorvoeren, maar het uitgangspunt is voor het eerst dat jij als eigenaar bepaalt wie er bij je gegevens mag, niet de fabrikant.

Lees ook Rijbewijs ongeldig in deze populaire vakantielanden: check dit vóór je de grens over gaat Rijbewijs ongeldig in deze populaire vakantielanden: check dit vóór je de grens overgaat
Speciale editie
NIEUW! Classics
NIEUW! Classics

148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

Bestel hier
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Het grote vakantienummer
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact