Autofabrikanten moeten dit jaar tegen hun wil iets afstaan, en dat is goed nieuws voor jou

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Autofabrikanten hebben lange tijd bepaald wie toegang kreeg tot een belangrijk (en privacygevoelig) onderdeel van jouw auto. Dit jaar verandert dat, en niet omdat de fabrikanten daar zelf voor kozen.

Moderne auto's verzamelen continu gegevens, van rijgedrag tot onderhoudsstatus tot locatie. Tot voor kort bepaalde de fabrikant vrijwel volledig wie bij die gegevens mocht. Meestal waren dat het eigen dealernetwerk en de eigen servicepartners. Voor de automobilist zelf waren die data nauwelijks toegankelijk, laat staan te delen met een garage of verzekeraar van eigen keuze.

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Waar het om draait

Dat verandert door de EU Data Act. Sinds september 2025 hebben voertuigeigenaren al recht op gratis toegang tot hun eigen voertuiggegevens, en vanaf september 2026 wordt die verplichting verder aangescherpt. Fabrikanten moeten dan een technische interface inbouwen waarmee eigenaren hun data eenvoudig kunnen opvragen, delen of laten verwijderen.

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Data zijn voor bedrijven een goudmijn, en autofabrikanten zijn daarop geen uitzondering. Zolang zij de enige partij waren met toegang tot voertuiggegevens, konden zij klanten makkelijker binnen het eigen, duurdere servicenetwerk houden. Die positie geven ze nu niet uit vrije wil op. De wetgeving schrijft het simpelweg dwingend voor.

Wat dit voor jou betekent

Voor automobilisten is dit goed nieuws, en dat werkt in twee richtingen. Waar je voorheen vaak vastzat aan het duurdere, merkgebonden onderhoudsnetwerk om gebruik te maken van je eigen voertuigdata, kun je die straks net zo goed delen met een onafhankelijke garage of een verzekeraar die daarmee een scherpere premie kan berekenen. Meer concurrentie om jouw data betekent in de praktijk vaak meer keuze en scherpere prijzen. Wil je juist liever dat niemand ongevraagd bij je gegevens kan, dan is dezelfde wetgeving evengoed in jouw voordeel: je kunt zelf bepalen dat er niets wordt gedeeld, of laten vastleggen dat bestaande data wordt gewist.

Het zal nog moeten blijken hoe soepel fabrikanten deze omschakeling in de praktijk doorvoeren, maar het uitgangspunt is voor het eerst dat jij als eigenaar bepaalt wie er bij je gegevens mag, niet de fabrikant.