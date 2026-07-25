Nederlandse automobilisten weten niet dat dit niet mag, toch kan het zomaar 289 euro kosten

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Het is een van de grootste ergernissen op de Nederlandse snelweg, en zo goed als elke automobilist heeft zich er weleens schuldig aan gemaakt zonder het als overtreding te herkennen. Toch hangt er een rekening van bijna €300 aan die de meeste bestuurders niet zien aankomen.

Het gaat om onnodig links blijven rijden na een inhaalmanoeuvre. Dat belemmert de doorstroming, want de regel is simpel: rechts rijden, tenzij je aan het inhalen bent. Niet voor niets staat deze gewoonte in onderzoeken al jaren in de top drie van grootste verkeersergernissen, vlak na bumperkleven en telefoongebruik achter het stuur.

Tien seconden

Wat weinig mensen weten, is dat de politie hier een harde grens aan hangt. Na een inhaalmanoeuvre mag je nog maximaal zo'n tien seconden op de linkerbaan blijven voordat het officieel een overtreding wordt. Daarna moet je weer terug naar rechts, ook als er verderop nog een langzamer voertuig rijdt dat je toch weer wilt passeren.

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Die tien seconden voelen voor veel bestuurders onterecht kort aan, vooral op een drukke snelweg waar je constant afwisselend in- en uithaalt. Toch is de regel voor de politie helder: sta je te lang op links zonder direct een nieuwe inhaalactie te doen, dan riskeer je een bekeuring.

De rekening

En die bekeuring is niet mals. Onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg kost in 2026 precies 280 euro. Tel daar de vaste 9 euro administratiekosten van het CJIB bij op, en de uiteindelijke rekening komt uit op 289 euro, voor iets wat de meeste automobilisten niet eens als overtreding herkennen.

Opvallend genoeg is Nederland hierin strenger dan sommige buurlanden. In Duitsland wordt doorgaans een coulantere grens van zo'n twintig seconden gehanteerd, twee keer zo lang als hier.

De verkeerde oplossing

Sommige bestuurders proberen de linksblijver zelf te omzeilen door rechts in te halen. Dat lijkt een logische oplossing, maar is zelf ook verboden en pakt financieel nog vervelender uit: verkeerd inhalen kost in 2026 maar liefst 320 euro, nog eens 40 euro meer dan de boete voor onnodig links rijden zelf.

