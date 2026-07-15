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Blijf jij met je camper het liefst zo ver mogelijk uit de buurt van overvolle campings met blèrende kinderen, snurkende buren en feestende pubers? Dan heeft Volkswagen goed nieuws voor je.

De grootste camper van Volkswagen heet Grand California en is gebaseerd op de Volkswagen Crafter. Hij is leverbaar als Grand California 600 en 680. De eerste is een 'dwarsslaper', de langere uitvoering beschikt over bedden in de lengterichting. Beide modellen worden door Volkswagen gebouwd en krijgen nu een flinke upgrade.

Lithiumaccu’s en zonnepanelen

Klanten kunnen de standaard AGM-boordaccu voortaan vervangen door twee LiFePO-accu’s. Daarnaast komt er een zogenoemd offgrid-pakket, dat die lithiumaccu’s combineert met vast gemonteerde, volledig geïntegreerde zonnepanelen. Zo wordt de stroomlijn niet ongunstig beïnvloed.

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Bij de Grand California 600 leveren de panelen maximaal 104 watt, terwijl de grotere 680 een installatie van 174 watt krijgt. Daarmee kun je ook tijdens het rijden energie opwekken. In de Eco-stand krijgt zonnestroom bovendien voorrang. De campingstekker kan dus iets langer werkloos in de bagageruimte blijven liggen.

Langere levensduur, korter laden

Volgens Volkswagen gaan de lithiumaccu’s ongeveer vijf keer zoveel laadcycli mee als een conventionele AGM-accu. Ook zijn ze beter bestand tegen diepontlading. De daadwerkelijk bruikbare stroomcapaciteit stijgt met bijna 40 procent: van 46 Ah bij de standaard 92-Ah-AGM-accu naar circa 64 Ah bij de twee lithiumaccu’s. Wildkamperen kan nu dus duidelijk langer dan voorheen.

Dankzij hogere laad- en ontlaadstromen zijn de accu’s bovendien sneller vol. Het secundaire boordnet kan laadstromen tot maximaal 200 ampère verwerken. Vooral tijdens langere verblijven buiten campings moet dat voor flink meer vrijheid zorgen.

Voor het complete offgrid-pakket betaal je in Duitsland 1720 euro in de Grand California 600 en 2326 euro in de 680. Detail: de basisprijs voor de camper zelf begint bij ruim 100.000 euro ...

Crafter ook digitaal bijgewerkt

Volkswagen verbetert daarnaast de rijassistentie. Vermoeidheidsherkenning is standaard, terwijl Intersection Assist optioneel helpt bij kruispunten en manoeuvreren in de stad.

Verder zijn er nieuwe infotainmentsystemen met schermen tot 12 inch, smartphone-integratie en onlinediensten. Extra opbergruimte en een flexibel te gebruiken tafel moeten het camperleven net wat praktischer maken.