Jouw snelheidsmeter liegt elke rit tegen je, en dat is beter nieuws dan je denkt

Nieuws

Je houdt je precies aan de snelheidslimiet. Denk je. In werkelijkheid rijd je waarschijnlijk langzamer. Je snelheidsmeter vertelt je namelijk nooit de waarheid, en daar zit een reden achter die je niet verwacht.

Vrijwel elke auto op de Nederlandse weg geeft je snelheid een tikje te hoog aan. Nooit te laag, altijd te hoog. Dat is geen slordigheid van de fabrikant, maar een keuze die tot op de kilometer nauwkeurig in Europese regelgeving is vastgelegd. En het pakt uiteindelijk in jouw voordeel uit.

Altijd naar boven

De regel is glashelder: de aangegeven snelheid mag nooit lager zijn dan de werkelijke snelheid. Een teller die je snelheid te laag aangeeft, is verboden, een teller die 'm te hoog aangeeft mag wel. Autofabrikanten stellen de teller daarom bewust iets te hoog af. Want een meter die je snelheid te laag aangeeft, zou bestuurders ongemerkt te hard laten rijden, en dat legt de aansprakelijkheid bij de bouwer.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Tien procent erbij

Hoe groot mag de afwijking zijn? De Europese regels, vastgelegd in UNECE-reglement R39, schrijven voor dat de teller maximaal tien procent plus vier kilometer per uur te hoog mag zitten. Rijd je in werkelijkheid 100 kilometer per uur, dan mag je meter dus alles tussen de 101 en 114 aangeven. Bij een echte 200 loopt dat op tot maximaal 224 op de klok. In de praktijk valt het bij moderne auto's mee, volgens de ANWB gaat het vaak om een afwijking van vier tot tien procent, terwijl oudere auto's er verder naast kunnen zitten.

Daarbovenop komt dat de teller sowieso niet exact kán meten. Hij leidt je snelheid af uit het aantal wielomwentelingen, en de omtrek van je band verandert door slijtage en bandenmaat. De snelheid op je dashboard klopt dus nooit helemaal precies.

Gps weet het beter

Wil je weten hoe hard je echt rijdt, dan is je navigatie of een gps-app doorgaans nauwkeuriger dan de snelheidsmeter. Een gps bepaalt je snelheid via je positie en heeft geen last van de onnauwkeurigheid die in de teller zelf zit.

Meevaller bij flitser

Die verplichte afwijking pakt uiteindelijk in jouw voordeel uit. Omdat je snelheidsmeter nooit minder aangeeft dan je werkelijk rijdt, zit je altijd aan de veilige kant zolang je je aan de aangegeven snelheid houdt. Staat er 100 op de klok, dan rijd je in het echt net iets langzamer, en loop je dus niet tegen een flitsboete aan. Die kleine leugen van je snelheidsmeter is met andere woorden een verplichte, maar prettige verzekering tegen bekeuringen.