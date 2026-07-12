Deze nieuwe flitser betrapt je op iets wat bijna iedereen weleens doet, en dat kost 440 euro

Nieuws

Voor een rood stoplicht nog even snel een appje beantwoorden lijkt onschuldig, want je staat toch stil. Toch is het een misverstand dat je duur kan komen te staan.

Veel automobilisten denken dat de telefoon vastpakken mag zodra de auto stilstaat. Dat klopt niet: zolang je aan het verkeer deelneemt, ook wachtend voor rood, is een mobiel apparaat in de hand verboden. Of je nu belt, appt of alleen je navigatie aantikt maakt daarbij niet uit, het vasthouden alleen is al genoeg.

Boete fors gestegen

De boete voor een telefoon in de hand is dit jaar opgelopen tot 440 euro, met administratiekosten zelfs 449 euro. In 2020 was dat nog 240 euro. Daarmee is het een van de duurste overtredingen die je kunt maken, nog duurder dan door rood rijden.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Nieuws als dit standaard in je mailbox ontvangen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Camera betrapt zonder agent

Vroeger moest een agent je op heterdaad betrappen, waardoor de pakkans klein bleef. Dat is veranderd met de focusflitser, een onbemande camera die automatisch registreert of een bestuurder een apparaat vasthoudt. Het OM beschikt inmiddels over zo'n vijftig van deze camera's en breidt dat aantal dit jaar verder uit. Vorig jaar leverden ze al ruim 73.000 boetes op.

Handsfree mag wel

Verboden is het vasthouden, niet het gebruik op zich. Bellen of navigeren via een telefoonhouder, CarPlay of het systeem van de auto mag gewoon. Een houder van rond de twintig euro is daarmee snel terugverdiend, zeker afgezet tegen een boete van 440 euro.

En de handhaving op afleiding groeit verder. Het is een van de vijf speerpunten in de nieuwe visie van het OM, dat de komende jaren op minstens 1450 locaties gaat controleren. De kans dat je ongezien je telefoon pakt, wordt dus alleen maar kleiner.