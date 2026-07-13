Deze nieuwe flitser betrapt je op iets wat bijna iedereen weleens doet, en dat kost 440 euro

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Voor een rood stoplicht snel een appje beantwoorden mag, want je staat stil. Maar één seconde te lang blijven friemelen en het kost je zomaar 440 euro.

Veel automobilisten weten niet waar de grens ligt. Stilstaan voor rood of in een volledige file mag: je bent dan niet aan het rijden, dus de telefoon vasthouden is toegestaan. Zodra de auto weer beweegt is het verhaal anders, ook bij stapvoets optrekken in de file. Vanaf dat moment ben je aan het rijden en is een apparaat in de hand verboden, of je nu belt, appt of alleen je navigatie aantikt.

Boete fors gestegen

De boete voor een telefoon in de hand is dit jaar opgelopen tot 440 euro, met administratiekosten zelfs 449 euro. In 2020 was dat nog 240 euro. Daarmee is het een van de duurste overtredingen die je kunt maken, nog duurder dan door rood rijden.

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Camera betrapt zonder agent

Vroeger moest een agent je op heterdaad betrappen, waardoor de pakkans klein bleef. Dat is veranderd met de focusflitser, een onbemande camera die automatisch registreert of een bestuurder een apparaat vasthoudt. Het OM beschikt inmiddels over zo'n vijftig van deze camera's en breidt dat aantal dit jaar verder uit. Vorig jaar leverden ze al ruim 73.000 boetes op.

Handsfree mag wel

Verboden is het vasthouden tijdens het rijden, niet het gebruik op zich. Bellen of navigeren via een telefoonhouder, CarPlay of het systeem van de auto mag gewoon.

En de handhaving op afleiding groeit verder. Het is een van de vijf speerpunten in de nieuwe visie van het OM, dat de komende jaren op minstens 1450 locaties gaat controleren. De kans dat je ongezien je telefoon pakt, wordt dus alleen maar kleiner.