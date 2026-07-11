De kans dat je je rijbewijs kwijtraakt was nog nooit zo groot: dit is in 2026 veranderd

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De regels rond te hard rijden zijn niet veranderd, maar de kans dat je gepakt wordt en je rijbewijs kwijtraakt, is dit jaar groter dan ooit. Dat zit zo.

De meeste automobilisten gaan ervan uit dat te hard rijden hooguit een boete oplevert: de bekende envelop met de paarse rand van het CJIB op de mat, en daarmee is de kous af. Maar boven een bepaalde grens kost het je niet alleen een hoop geld, maar komt ook je rijbewijs in gevaar. En juist op die zwaardere overtredingen is de controle dit jaar flink uitgebreid.

Handhaving fors uitgebreid

Het Openbaar Ministerie presenteerde in mei 2026 een nieuwe handhavingsvisie voor de jaren tot 2030. Daarin staat dat het aantal controlelocaties ruim verdubbelt, naar minstens 1450 plekken met flitspalen, flexflitsers en trajectcontroles. Snelheid is een van de vijf speerpunten, naast afleiding, rood licht, alcohol en drugs en veelplegers. Nederland handelt inmiddels al zo'n 75 procent van alle snelheids- en roodlichtovertredingen volledig geautomatiseerd af, en dat aandeel groeit verder.

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Rijbewijs meteen kwijt

Wat er precies gebeurt, hangt af van hoeveel je over de limiet zit. Al vanaf zo'n 30 kilometer per uur te veel, op de snelweg vanaf 40, vervalt de vaste boete en bepaalt het Openbaar Ministerie je straf, waarbij je rijbewijs in beeld komt, zeker bij herhaling. Rij je 50 kilometer per uur of meer te hard, dan vordert de politie je rijbewijs bij een staandehouding meteen in, of je nu op de snelweg of binnen de bebouwde kom zit, en ben je het al gauw minstens twee maanden kwijt. Word je alleen geflitst, dan kan die rijontzegging alsnog later via het OM volgen.

Hoeveel te hard Wat er gebeurt Je rijbewijs Tot 30 km/u, op de snelweg tot 40 km/u Vaste Mulderboete, geen strafblad Niet in het geding 30 tot 50 km/u, op de snelweg 40 tot 50 km/u Strafbeschikking, het OM bepaalt de boete, komt op je strafblad Kan worden ontzegd, het risico groeit bij herhaling 50 km/u of meer Politie vordert het rijbewijs bij een staandehouding meteen in Onvoorwaardelijke rijontzegging vanaf twee maanden

Beginners extra kwetsbaar

Voor beginnend bestuurders is het risico groter. De snelheidsgrens voor invordering is weliswaar hetzelfde, maar wie in de eerste jaren na het examen twee serieuze overtredingen begaat, kan van het CBR te horen krijgen dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Ook een combinatie van fouten, zoals te hard rijden terwijl je je telefoon vasthoudt, weegt zwaarder mee.

En de uitbreiding stopt hier niet. Het OM experimenteert dit jaar met trajectcontrole binnen de bebouwde kom, een primeur voor Nederland, en laat flitsers sneller van plek wisselen. Waar je gecontroleerd wordt, is straks minder voorspelbaar dan ooit.