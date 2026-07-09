Op Zwarte Zaterdag stopt 1 op de 5 vakantiegangers op de vluchtstrook, maar niet vanwege pech

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Urenlang stilstaan in de file op Zwarte Zaterdag, zonder tankstation in zicht, terwijl de nood steeds hoger wordt: dat gevoel kennen veel vakantiegangers maar al te goed. Een flink deel van de Nederlanders grijpt in zulke situaties naar noodoplossingen die ze normaal nooit zouden overwegen.

Uit onderzoek van Marktplaats blijkt dat files en lange afstanden veel vragen van vakantiegangers, en zeker van hun blaas. Slechte ervaringen met gore toiletten op parkeerplaatsen of bij tankstations zorgen ervoor dat mensen zich voorbereiden op lange trips zonder plaspauze. Zo drinken ruim 4 op de 10 vakantiegangers bewust minder voor het instappen. Vrouwen doen dat vaker dan mannen, 49 procent tegenover 39 procent.

Fles voor noodgevallen

Voor uiterste noodgevallen legt ruim 1 op de 3 wc-papier of tissues klaar in de auto, en 17 procent bewaart zelfs een fles of iets vergelijkbaars om in uiterste nood in te plassen. Mannen doen dat duidelijk vaker dan vrouwen, 21 procent tegenover 12 procent.

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Vluchtstrook als noodoplossing

En dan is er de groep die het echt niet meer houdt. 1 op de 5 moest tijdens de reis weleens zo nodig sanitair ontspannen, dat stoppen op de vluchtstrook de enige uitweg leek. Ook hierbij spelen smerige toiletten vaak een rol; 44 procent van de automobiele vakantievierders reed weleens een tankstation voorbij omdat het sanitair te goor was.

Schelden en middelvingers

De vakantiedrukte zorgt niet alleen voor volle blazen, maar ook voor korte lontjes. Ongeveer een kwart van de bestuurders wordt snel boos achter het stuur. Van hen schelden 4 op de 10 weleens hardop en een derde deel stak weleens de middelvinger op naar een andere automobilist. Achteraf knaagt dat wel, want bijna 3 op de 10 automobilisten kregen spijt van het eigen gedrag, mannen vaker dan vrouwen.

Modder en kruimels

Ook de inzittenden zorgen voor ergernis. De helft ergert zich aan vieze schoenen op de matten, een op de drie vindt eten in de auto vies en 44 procent schaamt zich als de auto rommelig is bij het instappen. Volgens woordvoerder Lauréna Rutgers van Marktplaats maken moderne auto's de lange rit een stuk aangenamer, met een goede airco, een melding wanneer het tijd is voor pauze of massagestoelen voor in de file.