Zijn bestuurders met een automaat dommer?

Nieuws

Rijden met een handgeschakelde auto vraagt meer van je hersenen dan rijden met een automaat. Maar betekent dat ook dat mensen met een automaat dommer zijn?



Voor veel autoliefhebbers is het een bekende discussie: een echte bestuurder rijdt met drie pedalen en een versnellingspook, terwijl een automaat alles voor je regelt. Nieuw onderzoek uit Japan geeft de liefhebbers van de handbak een nieuw argument. Zelf schakelen blijkt bepaalde hersengebieden actiever te maken.

Handbak vraagt meer aandacht

Onderzoekers onder leiding van professor Ryuta Kawashima van het Institute of Development, Aging and Cancer van de Tohoku University onderzochten wat er in de hersenen gebeurt tijdens het rijden met een handgeschakelde auto. Kawashima is bekend van zijn onderzoek naar cognitieve functies en de populaire Brain Age-spellen.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990 Ontdek 'm nu

Volgens de onderzoekers activeert rijden met een handbak sterker de prefrontale cortex. Dit deel van de hersenen is betrokken bij functies zoals aandacht, plannen, beslissingen nemen en het combineren van verschillende taken.

Dat is logisch: een bestuurder met een handgeschakelde auto moet voortdurend meerdere dingen tegelijk doen. Denk aan het verkeer observeren, snelheid inschatten, schakelmomenten bepalen, de koppeling bedienen en het gaspedaal doseren. Een automaat neemt een deel van die taken over.

Dus zijn automaatrijders dommer?

Het onderzoek zegt niet dat mensen die automaat rijden minder slim zijn of dat hun hersenen minder goed werken. Het betekent alleen dat een handgeschakelde auto tijdens het rijden meer actieve handelingen vraagt. Vergelijk het met schrijven met de hand versus typen op een computer. Met de hand schrijven activeert andere vaardigheden en hersengebieden, maar iemand die een toetsenbord gebruikt is niet minder intelligent.

Een automaat vraagt simpelweg minder van de bestuurder op het gebied van schakelen en koppelen. Daardoor blijft er juist meer aandacht over voor andere zaken, zoals verkeersveiligheid.

Waarom blijft de handbak populair?



Toch heeft de handgeschakelde auto een bijzondere aantrekkingskracht. Veel liefhebbers vinden dat zelf schakelen zorgt voor meer betrokkenheid en controle. Je voelt meer verbinding met de auto en hebt meer invloed op hoe de motor zijn vermogen afgeeft. Dat verklaart waarom sportieve modellen soms nog steeds met een handbak worden aangeboden, ondanks dat automaten vaak sneller zijn.

De handbak verdwijnt langzaam

De kans dat jonge bestuurders nog leren rijden met een koppeling wordt steeds kleiner. Automatische versnellingsbakken domineren de markt en elektrische auto's hebben helemaal geen klassieke versnellingsbak meer nodig. Maar voor wie graag zelf werkt met een auto, blijft de handbak meer dan alleen een techniek uit het verleden.



Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.