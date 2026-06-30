Driekwart van de bestuurders kent dit bord in dit populaire vakantieland niet

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Rijd je deze zomer naar Spanje, dan kun je een driehoekig bord tegenkomen dat zelfs het overgrote deel van de Spaanse bestuurders niet herkent. Het heet P-33, en als je weet wat het betekent kan het je een hoop ellende besparen.

Het bord P-33 waarschuwt in Spanje voor verminderd zicht (visibilidad reducida) en hoort bij de vernieuwde bordencatalogus die sinds 2024 van kracht is. Inmiddels duikt het op steeds meer wegen op. Uit een Europees onderzoek van de Franse organisatie Prévention Routière blijkt dat 73 procent van de bestuurders in Spanje niet goed weet wat het bord betekent. Bij buitenlandse vakantiegangers ligt dat aandeel naar alle waarschijnlijkheid nog hoger.

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Mist, regen of rook

Het bord is een aankondiging: let op, hier kan het zicht ineens slecht zijn, pas je rijgedrag daarop aan. Je komt het zowel langs snelwegen als op gewone en bergwegen tegen, vooral in mistgevoelige streken zoals bergpassen, rivierdalen en gebieden waar rook van bosbranden voorkomt.

Zo herken je het

De P-33 is driehoekig, met een witte achtergrond en een rode rand, net als andere gevarenborden. In het midden zie je een auto die een zone met evenwijdige strepen inrijdt, en die strepen verbeelden de mist of neerslag. Dat is voor veel mensen niet meteen duidelijk, die hebben geen idee wat ze uit het bord moeten afleiden.

Geen boete, wel gevaar

Omdat het een waarschuwingsbord is en geen verbodsbord, krijg je niet meteen een hoge boete. Maar pas op: als je je snelheid en de verlichting niet aan de omstandigheden aanpast, dan ben je alsnog in overtreding. Want dan val je onder de algemene verkeersregels.

Niet alleen Spaans

Hoewel het bord nu in Spanje stof doet opwaaien, is het geen Spaanse uitvinding. Frankrijk voerde het al in 2011 in, en sindsdien is het in meerdere EU-landen opgedoken. Het wordt nog verwarrender, want het bord lijkt ook nog behoorlijk op het bord voor een milieuzone. Het ene waarschuwt, het andere verbiedt.