Fiat lanceert elektrische SUV in een segment dat gisteren nog niet bestond

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Je kijkt naar de eerste foto van de nieuwe Fiat Grizzly en Fiat Grizzly Fastback. Zo’n setje van een ‘gewone’ SUV en een coupé-variant zagen we in het B-segment nog niet eerder. Fiat heeft dus een primeur te pakken!

De autowereld wordt overspoeld door compacte SUV’s. Het zijn er zoveel, dat de scheidingslijn tussen het B- en C-segment vertroebelt. Volgens Fiat valt de Grizzly in het C-segment, maar zijn compacte lengte van minder dan 4,5 meter doet anders vermoeden.

De Grizzly is namelijk de grote broer van de Grande Panda en Fiats antwoord op de Citroën C3 Aircross en de Opel Frontera. Volgens Citroën is de C3 Aircross toch echt een SUV in het B-segment, maar hé. Dat mogen de Stellantis-merken onderling uitvechten.

Fiat zoekt het dus in de berennamen. Waar de panda een brave beer is die de hele dag bamboe verorbert, is de grizzlybeer een grote, krachtige alleseter. De kodiakbeer is nog groter dan de grizzly, maar als Fiat die naam voor een échte C-segment SUV wil gebruiken, staan de advocaten van Skoda ongetwijfeld op hun achterste benen.

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Fiat Grizzly als hybride of EV

Gezien de agressiviteit van de berenspoort, verwacht je een brute viercilinder met turbo onder de motorkap van de Grizzly. Maar beide carrosserievarianten worden leverbaar met een hybride aandrijflijn en als EV. Waarschijnlijk gaat het net als bij de C3 Aircross en de Frontera, om een 113 pk sterke elektromotor en een accupakket van 44 of 54 kWh. Daarmee is een rijbereik van 300 tot 400 kilometer mogelijk. De Hybrid zou wel eens de 145 pk sterke variant met een elektrische hulpmotor van 28 pk en 55 Nm en een zestraps automaat kunnen zijn.

Je merkt: over de specificaties laat Fiat zelf weinig los. De Italianen pochen wel met de praktische pluspunten van het nieuwe model. De Grizzly biedt een ruim en praktisch interieur dat bovendien verfijnd is. Comfort en gebruiksgemak stonden ook hoog op de prioriteitenlijst.

Gewone SUV en coupé-achtige SUV

Of de Grizzy nou een kleine C-segmenter of een grote B-segmenter is, met 54 kWh aan batterijcellen zit-ie sowieso onder de Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron, Ford Explorer/Capri en de Volvo EX40. We noemen deze elektrische modellen met hun grote batterijen van circa 77 kWh, omdat ze leverbaar zijn als setje van gewone SUV en coupé-achtige SUV. De Grizzly en Grizzly Fastback zijn de eerste auto’s die dit doen in een lagere klasse. Fiat heeft dus een primeur te pakken.

De Grizzly-modellen komt in de tweede helft van 2026 naar Europa.

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