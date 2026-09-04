Wat fatbikes kunnen, kan de Fiat Topolino ook: topsnelheid bijna verdubbeld!

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De Fiat Topolino is allesbehalve een snelheidsmonster. Bij maximaal 45 km/h is de koek op bij het elektrische stadswagentje. Een tuner vond dat veel te weinig en wist de Fiat tot boven de 80 km/h te krijgen.

De Topolino is bedoeld voor korte ritjes in de stad. In Nederland geldt hij als brommobiel, waardoor je er vanaf je zestiende in mag rijden met een AM-rijbewijs. De elektromotor levert iets meer dan 8 pk en de topsnelheid is begrensd op 45 km/h. Als brave, nietsvermoedende Topolino-rijder kun je dan ook voorbij gescheurd worden door illegaal opgevoerde fatbikes.

Van 45 naar 56 km/h ...

Dat weerhield Madness Autoworks er niet van om te onderzoeken hoeveel sneller de Topolino kan. De tuner vervangt de Vehicle Control Unit, oftewel de elektronica die onder meer bepaalt hoe de aandrijflijn zich gedraagt. Met de aangepaste regelunit garandeert Madness een topsnelheid van meer dan 56 km/h.

... tot 82 km/h!

Tijdens tests bleek er echter nog veel meer mogelijk. Volgens eigenaar Boris Tilim haalde de Topolino onder gunstige omstandigheden herhaaldelijk ongeveer 82 km/h. Dat is bijna twee keer zo hard als een Nederlandse Topolino officieel mag rijden.

Aangepast onderstel

Om de Topolino wel veilig te houden, paste Madness Autoworks ook verlagingsveren en straffere schokdempers. Dat moet het kleine autootje stabieler maken bij de hogere snelheden. Volgens de tuner zijn de standaardremmen dankzij het lage voertuiggewicht nog altijd voldoende krachtig.

Goedkoop is de ingreep overigens niet. Alleen de aangepaste VCU kost ongeveer 1200 dollar. Je leest het goed: dollar. Want Madness Autoworks is een Amerikaans bedrijf. De verlagingsveren kosten nog eens circa 300 dollar. Omgerekend is de snelheidsbeluste Amerikaanse Topolino-fan zo'n 1300 euro kwijt. Ook bredere carrosserieën, spoilers en grotere accu's staan op de planning.

In Nederland vooral niet doen

Wie nu enthousiast met de elektronica van zijn eigen Topolino wil gaan dokteren, moet zich bedenken dat zo'n aanpassing in Nederland zwaar illegaal is. Een brommobiel heeft hier een constructiesnelheid van maximaal 45 km/h. Wordt de auto zo aangepast dat hij veel harder kan, dan voldoet hij niet langer aan de eisen waaronder hij als brommobiel is goedgekeurd.

Je kunt dus niet simpelweg de begrenzer verwijderen en vervolgens met 80 km/h de weg op knallen. Misschien is dat maar beter ook. Tijdens onze eigen test merkten we al dat de Topolino al bij lage snelheid behoorlijk 'levendig' aanvoelt. Aan de andere kant was het misschien voor eventjes wel prettig geweest toen we per vergissing met de Topolini de Piet Heintunnel inreden ...