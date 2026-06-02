Als je in deze EV rijdt, verlang je elke dag naar de winter

Nieuws

De zomer moet nog beginnen, maar bij Denza, een luxemerk van BYD, heerst al Elfstedenkoorts. Hoe kouder, hoe beter. Want dan kan het merk laten zien dat ze bij vrieskou echt het allersnelste laden van alle merken.

Later dit jaar komt BYD met een chiquer merk naar Nederland: Denza. Een van de paradepaardjes is de Denza Z9 GT. Drie elektromotoren zijn samen goed voor 1156 pk, voor de sprint van 0 naar 100 km/h trekt de auto 2,7 seconden uit. Indrukwekkend natuurlijk, maar toch is dit niet waar BYD en Denza het meest trots op zijn.

Snelladen met 1500 kW

De Z9 GT wordt gepresenteerd als snellaadkampioen; in 9 minuten is de batterij van 122 kWh opgeladen van 10 tot bijna 100 procent. Het gaat dus bijna net zo snel als tanken. Maar nu komt het: zelfs als het 30 graden onder 0 is, is het klusje volgens de Chinezen in 13 minuten geklaard. Snelladen gaat dan ook met - houd je vast - 1500 kW. In Europa is er geen laadpaal die dat aankan, BYD wil ze daarom zelf gaan leveren.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.



SportContact 7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

Doorbraak voor elektrische auto's

Die snellaadprestaties zijn geen klein bier; volgens de CEO van BYD kan het de doorbraak zijn voor elektrische auto's. Iets wat chique merken uit Japan, zoals Lexus en Infiniti, eigenlijk nooit lukte. "Ik weet dat Europeanen erg kritisch zijn, maar we hebben geduld", zegt Stella Li. "Alle Denza's krijgen de snellaadfunctie, ook de PHEV's, en ze zijn heel ver in autonoom rijden. Ultrasnel laden wordt echt een gamechanger. Ook in Europa. Als je net zo snel kunt laden als tanken, stappen mensen veel sneller over."

Een jaar lang gratis stroom

Stella Li heeft een lokkertje: "We bieden Denza-rijders in China één jaar gratis stroom aan van de flashchargers en willen dat in Europa ook doen. Die techniek werkt, ongeacht de temperatuur. Ik zweer je, geen merk doet het in de praktijk beter dan wij. Aan de andere kant haal je klanten niet alleen over met snelladen; de hele luxe beleving moet kloppen. Ik heb er vertrouwen in dat Aston Martin-rijders hun auto inruilen voor een Denza."

Koud als een Jägermeister

Denza liet eind mei aan de toegestroomde Europese pers zien dat het geen theoretisch verhaaltje is. Een gloednieuwe Denza Z9 GT, werd 24 uur lang 'bevroren' bij -30 graden. Auto en batterij waren dus koud als een Jägermeister.

Daarna mocht de snelle lader aan het werk, en die joeg de stroom er in hoog tempo doorheen. Het laadniveau van de auto steeg in 12 minuten van 10 naar 97 procent, nog iets sneller dan BYD had beloofd. Daarna kon de Denza meer dan 1000 kilometer rijden, al is dat volgens de niet al te strenge Chinese meetcyclus.

Snelladers kunnen snelladen niet aan

Dat het laden stopt bij 97 procent en niet bij 100 procent, heeft een reden. Denza bouwt een marge in voor regeneratief remmen. Is de batterij helemaal vol, dan kan de teruggewonnen energie nergens naartoe en dat is zonde.

De Europese snellaadkampioen is de nieuwste elektrische Mercedes-AMG GT, die 600 kW aan een DC-snellader haalt. Daarmee laadt hij onder ideale omstandigheden in 11 minuten van 10 naar 80 procent. Bij Denza lachen ze hierom ... Al kampt zowel Mercedes als Denza met hetzelfde probleem. Europese snelladers kunnen dit soort snelheden helemaal niet aan; ze komen meestal niet verder dan 400 kW. BYD overweegt een eigen netwerk op te zetten, net als Tesla.

Onze wekelijkse nieuwsbrief is altijd ultrasnel. Ontvang jij hem al?