Duits bestsellermerk van weleer stapt naar Chinezen om auto in recordtijd te ontwikkelen

Opel heeft een nieuwe volledig elektrische SUV in het C-segment aangekondigd, ontwikkeld in samenwerking met de Chinese fabrikant Leapmotor. Het is de eerste keer dat Opel een model samen met zijn Chinese Stellantis-partner ontwikkelt.

De nieuwe C-SUV wordt ontworpen in Rüsselsheim. De elektrische architectuur en batterijtechnologie komen van Leapmotor, het Chinese merk waarmee Stellantis een uitgebreide samenwerking heeft. Opel wordt verantwoordelijk voor het design, de onderstelafstemming en de interieurafwerking. Deze taakverdeling moet de ontwikkelingstijd terugbrengen tot minder dan twee jaar, een opvallend kort traject voor een volledig nieuw model. Zeker naar Europese maatstaven.

Samenwerking

De samenwerking tussen Stellantis en Leapmotor begon in 2023, toen het Europees-Amerikaanse concern voor 1,5 miljard euro een belang van circa 20 procent nam in de Chinese fabrikant. Tegelijk werd Leapmotor International opgericht, een joint venture waarvan Stellantis 51 procent bezit en het recht geeft voor productie en verkoop buiten China. De aankomende SUV in het C-segment van Opel wordt het eerste concrete resultaat van die samenwerking, maar vermoedelijk niet het laatste. Ook een elektrische Alfa Romeo op dezelfde basis zbehoort tot de mogelijkheden.

Productie in Spanje

De productie wordt naar verwachting ondergebracht in Zaragoza, waar ook de Opel Corsa van de band rolt. Een definitief besluit daarover is nog niet genomen. De verkoopstart wordt verwacht in 2028. De nieuwe C-SUV moet een aanvulling vormen op het al bestaande SUV-gamma met de Opel Grandland, Frontera en Mokka. Opel vermeldt zelfs uitdrukkelijk dat het nieuwe model náást die bestaande Opels in het gamma komt. Best opvallend, aangezien de nieuwkomer in exact dezelfde vijver lijkt te gaan vissen als de elektrische Grandland.

Bredere samenwerking

Stellantis en Leapmotor onderzoeken momenteel of de samenwerking verder uitgebreid kan worden. De nieuwe C-SUV zou daarin als blauwdruk moeten dienen. Definitieve afspraken zijn nog niet gemaakt.