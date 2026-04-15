Ford wil zijn spraakassistent op een wel heel bijzondere manier verbeteren

Nieuws

Ford werkt aan een opvallende oplossing voor een bekend probleem: spraakbediening die je niet verstaat. Als het te rumoerig wordt in de auto, moet een slim systeem je straks gewoon kunnen ‘aflezen’.

Dat blijkt uit een nieuw patent, waarin Ford inzet op camera’s en AI.

Spraakassistent krijgt hulp van camera’s

Het idee is simpel. In lawaaiige situaties hebben microfoons moeite om commando’s op te pikken. Ford wil dat oplossen door camera’s in de auto je lipbewegingen en gezichtsuitdrukkingen te laten analyseren.

SportContact 7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

Zodra het geluidsniveau te hoog is, kan het systeem inspringen als alternatief voor spraakbediening.

Speciale modus voor rumoerige situaties

De zogeheten ‘Enhanced Mode’ moet handmatig worden ingeschakeld zodra de auto aangeeft dat het te lawaaiig wordt. Bestuurders kunnen daarna kiezen tussen lipreading of het herkennen van hoofdgebaren.

In theorie kun je de auto dus bedienen door te fluisteren, knikken of zelfs met een blik. Het systeem vertaalt die signalen vervolgens naar acties in het infotainmentsysteem.

Handig of vooral overbodig?

Het idee klinkt slim, maar roept ook vragen op. Spraakbediening is voor veel bestuurders nu al geen veelgebruikte functie, laat staan dat ze behoefte hebben aan een nog complexere variant.

Daar komt bij dat het systeem afhankelijk is van camera’s en een internetverbinding, waarbij het de vraag is hoe betrouwbaar het allemaal is.

Privacy en praktische bezwaren

Daarnaast zal een auto die continu je gezicht analyseert, niet bij iedereen in de smaak vallen. Veel bestuurders grijpen nog altijd liever naar fysieke knoppen, simpelweg omdat die sneller en duidelijker werken. Ford lijkt met deze technologie dus vooral te experimenteren, in plaats van iets op te lossen waar echt vraag naar is.