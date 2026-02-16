Door dit slimme trucje van Ford heb jij minder snel schade aan je autodeur

Nieuws

Het portier van je auto kan onverwacht openslaan door harde wind of een onhandige beweging. Dat is geen probleem als er niets naast je staat, maar wel vervelend op een drukke parkeerplaats of naast een paaltje. Ford heeft voor dat risico een creatieve oplossing bedacht.

Ford heeft een patent aangevraagd voor een slimme autodeur, die daardoor nooit meer ongecontroleerd openslaat. Het is een simpel systeem dat werkt met sensoren. Het grijpt alleen in wanneer het nodig is.

Zo werkt het

Het portier gedraagt zich als elke andere autodeur. Er is geen constante weerstand en je merkt niets van sensoren of techniek. Pas wanneer de deur te snel opent, komt het systeem in actie en wordt de beweging afgeremd.

Volgens het patent gebruikt Ford onder meer een accelerometer om de snelheid van het portier te meten. Daarnaast controleren sensoren of er obstakels in de buurt zijn, zoals een geparkeerde auto, een muur of een paal. Zodra het systeem een risico herkent, grijpt het in.

Slimme mechaniek

Het afremmen gebeurt via een compacte mechanische rem in het portier zelf. Remblokjes, veren en hefbomen zorgen voor extra weerstand op het juiste moment. Is het gevaar geweken, dan laat de rem weer los en kan de deur vrij bewegen.

Idee op papier, geen belofte

Het patent werd in 2024 ingediend bij het Amerikaanse octrooibureau en onlangs gepubliceerd. Zoals bij zoveel patenten is het afwachten of deze oplossing ooit verder komt dan de tekentafel. Fabrikanten gebruiken patenten vaak om ideeën vast te leggen, niet om direct een product aan te kondigen. Toch is het een interessant idee, dat veel gevloek en getier in de toekomst zou kunnen voorkomen.