Het moederbedrijf van Volvo komt Nederland veroveren met 9 nieuwe modellen

Het Chinese Geely is in Nederland gearriveerd met twee crossovers, de elektrische E5 en de Starray EM-i plug-in hybrid. Ze delen hetzelfde platform en waarschijnlijk ook dezelfde ontwerper.

Geely, begonnen als fabrikant van koelkastonderdelen, is voor Nederland een nieuw merk, maar bouwt al 20 jaar auto’s. Er zit sowieso de nodige automobiele kennis, want Geely is het moederbedrijf van Volvo, Polestar, Lynk & Co, Zeekr en Lotus. Het Chinese bedrijf heeft torenhoge ambities en wil binnen twee jaar een heel palet aan crossovers lanceren, te beginnen met de E5 en de Starray EM-i.

Auto Review heeft nog niet gereden met de nieuwe Geely’s, maar kon al wel even proefzitten. Zoals verwacht worden de dashboards gedomineerd door grote schermen. Zowel de Starray als de E5 heeft een draaiknop op de middenconsole zodat je niet alles via het aanraakscherm hoeft te bedienen. De E5 heeft een zwevende middenconsole, wat een aardig ontwerpdetail is.

De ruimte achterin is prima voor elkaar en onder de achterbank zit een grote la waarin je bijna een kind kunt proppen. De Geely E5 heeft naast die la nog 32 vakken en ruimtes om zaken in op te bergen. De achterbak slikt 461 liter en is uit te breiden tot 1877 liter met de bank plat. Voor de Starray zijn die waarden nog een stukje hoger: 528 en 2065 liter.

Prijzen vanaf 34.990 euro

Je rijdt al een Geely vanaf 34.990 euro, dat is de plug-in hybride met een LFP-batterij van 18,4 kWh en een elektrisch bereik van 83 km. De Starrray EM-i Pro+ kost 36.990 euro en rijdt 136 km op een volle accu (29,8 kWh). Voor de extra luxe EM-i Max+ rekent Geely 38.990 euro.

De volledig elektrische E5 mag mee vanaf 37.990 euro. Dit Pro-model komt 430 kilometer (WLTP) ver op een lading stroom (60,22 kWh). Geely belooft dat je de auto van 30 tot 80 procent kunt opladen in 20 minuten. Voor tweeduizend euro meer staat de ‘Pro+’ op de oprit, deze heeft een bereik van 475 kilometer, dankzij een iets grotere batterij (68,39 kWh). De luxere ‘Max’ van 41.990 euro heeft grotere wielen (19 inch) en komt met 450 kilometer ietsje minder ver.

Premium banden en 8 jaar garantie

Geely monteert trouwens premium Good Year-banden om die wielen in plaats van Chinese budgetrubber. Dat wekt vertrouwen, net als de standaard acht jaar of 200.000 km garantie. Op korte termijn kunnen klanten terecht bij 35 dealers, in Nederland gaan diverse Volvo-dealers het nieuwe Chinese merk voeren.



Uitrol in Nederland

Later dit jaar volgen nog twee modellen, een hatchback en een SUV. In 2027 vullen de Geely-showrooms zich met nog vier elektrische dan wel plug-in hybrid crossovers en een nog onbekend model. Wij zijn benieuwd.