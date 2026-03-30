Tesla lijkt opnieuw te hinten op een nieuw model, maar duidelijkheid blijft uit. Elon Musk spreekt over 'iets coolers dan een minivan', zonder concrete details te geven.

De uitspraak op X zorgt voor speculatie, zeker omdat Tesla tegenwoordig juist minder inzet op nieuwe personenauto’s. Betekent dit dat er toch iets nieuws aankomt, of moeten we de verwachtingen temperen?

Al jaren gepraat, weinig geleverd

Het idee van een Tesla-minivan of personenbusje is allesbehalve nieuw. Al in 2016 sprak Musk over een voertuig voor personenvervoer met hoge capaciteit, maar dat project kwam nooit van de grond.

Ook latere plannen, zoals een minibus op basis van de Model X of een samenwerking met Mercedes, verdwenen stilletjes van tafel.

'Iets coolers dan een minivan'

De recente opmerking van Musk kwam als reactie op kritiek dat de Cybertruck geen echte gezinsauto is. Zijn antwoord: Tesla werkt aan 'iets dat veel cooler is dan een minivan'.

Wat dat precies betekent, blijft onduidelijk. Musk gaf geen verdere uitleg, wat ruimte laat voor interpretatie, maar ook voor scepsis.

Focus verschuift weg van nieuwe modellen

De timing van de uitspraak is opvallend. Tesla heeft de afgelopen jaren juist het aantal nieuwe modelprogramma’s teruggeschroefd en richt zich steeds meer op autonome mobiliteit en diensten. Zie ook het bericht hierboven.

Tijdens recente presentaties benadrukte het merk zelfs dat het zich meer ziet als een transport as a service-bedrijf dan als traditionele autofabrikant.

Robovan als mogelijke kandidaat

Een voor de hand liggende optie is de zogeheten Robovan, die in 2024 werd getoond. Dat concept voelde destijds meer als een bijproject dan als een concreet productiemodel.

Zolang Tesla geen volledig autonome technologie op orde heeft, lijkt zo’n voertuig bovendien nog ver weg.

Verwachtingen laag houden

Hoewel Musk vaker vooruitblikt op nieuwe ideeën, leert de geschiedenis dat lang niet alles daadwerkelijk op de markt komt. Of dit 'coolere' alternatief voor een minivan er echt komt, is dus nog maar de vraag.