In 2014 onthulde Volkswagen de Golf GTI Roadster, Vision Gran Turismo tijdens het jaarlijkse GTI Treffen in het Oostenrijkse Wörthersee. De auto was oorspronkelijk een virtueel ontwerp voor het Playstationspel Gran Turismo 6, maar werd écht gebouwd als semi-functionerende auto.

De ontwerpers van de Vision Gran Turismo dachten niet bepaald in beperkingen en het resultaat is een unieke koolstofvezel monocoque met voorin een drieliter V6 met meer dan 500 pk, gekoppeld aan een DSG-automaat met 7 versnellingen en vierwielaandrijving. De prestatiecijfers in het persbericht lijken dan wel weer virtueel, want we reden een rondje met de conceptcar op een parkeerplaats en geloven niet dat iemand ooit de beloofde topsnelheid van 300+ km/h haalde.

Vlinderdeur

Voordat we instapten moest de auto eerst worden afgetankt en er ging minder dan 3,5 liter in het piepkleine brandstoftankje achterin. Dat kun je alleen vullen door met twee man de enorme achterspoiler eraf te tillen, die een soort van virtueel vastzit. Het interieur betreed je door onder een nauwelijks naar boven zwaaiende vlinderdeur te klimmen en is het toonbeeld van minimalisme. Van echte stoelen of een dashboard is geen sprake. Aan het eind van een lange stang zit een met alcantara bekleed, soort Yoke-stuurtje bevestigd. Hierop zitten wat knoppen en hendels die het al lang niet meer doen en ook het display is anno 2026 overleden.

Bediening op de tast

Bestuurder en passagier worden gescheiden door een koolstofvezel verbinding van voor tot achter met daaronder een brandblusser. Aan de onderkant van die verbinding zitten vijf onzichtbare knoppen. Eentje om te starten en vier om de automatische versnellingsbak te bedienen. Wil je de auto in D zetten, dan moet je de rem zeer stevig indrukken en met je rechterhand voelen en tellen bij welke knop je bent. Tussen het rem- en gaspedaal zit een rijtje van vier led-lampjes, gemarkeerd met PRND, zodat je kunt zien in welke stand de automaat staat. De voorruit van gebogen plexiglas biedt nauwelijks zicht, daar moet je dus overheen kijken.

Ornament

Wij mogen helaas niet sneller dan 50 op de parkeerplaats, want het betreft een conceptauto zonder enige vorm van veiligheidsvoorzieningen. Ook dient de GTI Roadster voornamelijk als ornament in de designstudio van Volkswagen en staat-ie dus al wat jaartjes stil. Speciaal voor de introductie van de Golf GTI Clubsport 50 Edition is het van oorsprong rode koetswerk gewrapt in de voor de 50 Edition exclusieve kleur Moss Green. En hoewel we natuurlijk niet echt iets zinnigs kunnen zeggen over hoe de Vision Gran Turismo zou kunnen rijden, verdient Volkswagen alle lof. Omdat ze de virtuele GTI Roadster vertaald hebben naar de realiteit én omdat ze twaalf jaar na dato alsnog journalisten erin laten rijden.