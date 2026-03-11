Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig!

In Nederland is de brandstof peperduur, hoe zit dat in de rest van Europa?

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
In Nederland brandstof peperduur, maar hoe zit dat in de rest van Europa?

Door de explosieve prijsstijgingen behoort Nederland tot de duurste landen van Europa om te tanken. Maar hoe hoog liggen de brandstofprijzen in de rest van het continent?

Volgens cijfers van de ANWB betalen Nederlanders momenteel gemiddeld 2,253 euro per liter diesel en 2,196 euro voor een liter benzine (E10). In veel andere Europese landen ligt het prijsniveau duidelijk lager. Daarvoor hoef je niet ver te kijken: in België kost een liter benzine bijvoorbeeld 1,674 euro, en ook diesel (1,886 euro) is een stuk goedkoper.

Het andere buurland, waar je vroeger altijd goedkoop kon tanken, heeft inmiddels ook te maken met flink stijgende prijzen. In Duitsland kost een liter diesel gemiddeld 2,159 euro en een liter benzine 2,036 euro.

Land Diesel (B7) Benzine (E10)
Albanië1,8051,805
Andorra1,4171,411
België1,8861,674
Bosnië-Herzegovina1,5051,278
Bulgarije1,3991,474
Cyprus1,51,373
Denemarken2,1641,913
Duitsland2,1592,036
Estland1,7371,535
Finland1,7851,659
Frankrijk2,031,86
Griekenland1,5841,755
Hongarije1,6661,474
Ierland2,282,104
IJsland1,6071,482
Italië2,0331,812
Kroatië1,5231,491
Letland1,841,597
Liechtenstein2,0251,881
Litouwen1,8611,478
Luxemburg1,8251,653
Malta1,211,34
Moldavië0,7740,878
Monaco2,1891,871
Montenegro1,4641,4
Nederland2,2532,196
Noord-Macedonië1,3871,289
Noorwegen2,1862,044
Oekraïne1,4111,354
Oostenrijk1,9441,733
Polen1,7151,457
Portugal1,8931,823
Roemenië1,7121,614
Rusland0,8190,728
Servië1,6981,49
Slovenië1,5281,466
Slowakije1,5441,518
Spanje1,7891,671
Tsjechië1,7131,455
Turkije1,3061,222
Verenigd Koninkrijk1,7461,774
Wit-Rusland0,7620,762
Zweden1,8021,532
Zwitserland2,0611,859

Verder reizen voor lagere prijzen

Wie verder naar Oost- en Zuid-Europa kijkt, ziet dat de brandstofprijzen vaak duidelijk lager liggen. In Polen kost een liter benzine gemiddeld 1,457 euro en in Tsjechië ongeveer 1,455 euro. Diesel ligt daar met respectievelijk 1,715 en 1,713 euro per liter eveneens onder het Nederlandse niveau.

Ook in landen als Slovenië, Kroatië en Hongarije ligt het prijsniveau lager. Daar kost diesel grofweg tussen de 1,52 en 1,67 euro per liter, terwijl benzine rond de 1,46 tot 1,49 euro ligt.

Uitschieters naar boven

Toch zijn er ook landen waar tanken bijna net zo duur, of zelfs duurder, is dan in Nederland. In Ierland kost een liter diesel bijvoorbeeld ongeveer 2,28 euro en benzine rond de 2,104 euro.

Ook Noorwegen en Denemarken behoren tot de duurdere landen van Europa. Daar liggen de dieselprijzen rond de 2,16 tot 2,18 euro per liter, terwijl benzine ruim boven de 2 euro uitkomt.

Maar ook landen waar brandstof veel goedkoper is

Aan de andere kant van het spectrum staan landen waar brandstof aanzienlijk goedkoper is. In Turkije kost een liter benzine gemiddeld ongeveer 1,222 euro en diesel 1,306 euro.

In Moldavië en Wit-Rusland liggen de prijzen zelfs nog lager. Daar kost benzine minder dan een euro per liter en blijft diesel eveneens ruim onder dat niveau, al spelen daarbij ook andere economische omstandigheden en belastingstructuren een rol.

In Nederland brandstof peperduur, maar hoe zit dat in de rest van Europa?
In Nederland brandstof peperduur, maar hoe zit dat in de rest van Europa?

Prijsplafonds

Door de oplopende brandstofprijzen hebben sommige Europese landen zelfs ingegrepen in de markt. Zo stelden Hongarije en Kroatië eerder een prijsplafond in voor brandstof, om automobilisten en bedrijven te beschermen tegen sterke prijsstijgingen.

In Hongarije werd benzine gemaximeerd op ongeveer 1,50 euro per liter en diesel iets daarboven. Kroatië voerde eveneens tijdelijke maximumprijzen in, waardoor benzine en diesel niet verder konden stijgen. Ook in België en Luxemburg bestaan al langer systemen met maximumprijzen aan de pomp.

Belastingen spelen grote rol

Dat Nederland relatief duur is, heeft grotendeels te maken met belastingen. Accijnzen en btw vormen een groot deel van de prijs aan de pomp, waardoor brandstof hier sneller duurder uitvalt dan in veel andere Europese landen.

Daardoor blijft tanken in Nederland, ondanks schommelingen op de oliemarkt, vaak aan de bovenkant van de Europese prijslijst staan. Wie net over de grens tankt, merkt dat verschil regelmatig direct in de portemonnee. Al moet je niet in een bekende valkuil trappen als je dat doet. Zie artikel hieronder.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

