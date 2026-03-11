In Nederland brandstof peperduur, maar hoe zit dat in de rest van Europa?

Nieuws

Door de explosieve prijsstijgingen behoort Nederland tot de duurste landen van Europa om te tanken. Maar hoe hoog liggen de brandstofprijzen in de rest van het continent?



Volgens cijfers van de ANWB betalen Nederlanders momenteel gemiddeld 2,253 euro per liter diesel en 2,196 euro voor een liter benzine (E10). In veel andere Europese landen ligt het prijsniveau duidelijk lager. Daarvoor hoef je niet ver te kijken: in België kost een liter benzine bijvoorbeeld 1,674 euro, en ook diesel (1,886 euro) is een stuk goedkoper.

Het andere buurland, waar je vroeger altijd goedkoop kon tanken, heeft inmiddels ook te maken met flink stijgende prijzen. In Duitsland kost een liter diesel gemiddeld 2,159 euro en een liter benzine 2,036 euro.

Land Diesel (B7) Benzine (E10) Albanië 1,805 1,805 Andorra 1,417 1,411 België 1,886 1,674 Bosnië-Herzegovina 1,505 1,278 Bulgarije 1,399 1,474 Cyprus 1,5 1,373 Denemarken 2,164 1,913 Duitsland 2,159 2,036 Estland 1,737 1,535 Finland 1,785 1,659 Frankrijk 2,03 1,86 Griekenland 1,584 1,755 Hongarije 1,666 1,474 Ierland 2,28 2,104 IJsland 1,607 1,482 Italië 2,033 1,812 Kroatië 1,523 1,491 Letland 1,84 1,597 Liechtenstein 2,025 1,881 Litouwen 1,861 1,478 Luxemburg 1,825 1,653 Malta 1,21 1,34 Moldavië 0,774 0,878 Monaco 2,189 1,871 Montenegro 1,464 1,4 Nederland 2,253 2,196 Noord-Macedonië 1,387 1,289 Noorwegen 2,186 2,044 Oekraïne 1,411 1,354 Oostenrijk 1,944 1,733 Polen 1,715 1,457 Portugal 1,893 1,823 Roemenië 1,712 1,614 Rusland 0,819 0,728 Servië 1,698 1,49 Slovenië 1,528 1,466 Slowakije 1,544 1,518 Spanje 1,789 1,671 Tsjechië 1,713 1,455 Turkije 1,306 1,222 Verenigd Koninkrijk 1,746 1,774 Wit-Rusland 0,762 0,762 Zweden 1,802 1,532 Zwitserland 2,061 1,859

Verder reizen voor lagere prijzen

Wie verder naar Oost- en Zuid-Europa kijkt, ziet dat de brandstofprijzen vaak duidelijk lager liggen. In Polen kost een liter benzine gemiddeld 1,457 euro en in Tsjechië ongeveer 1,455 euro. Diesel ligt daar met respectievelijk 1,715 en 1,713 euro per liter eveneens onder het Nederlandse niveau.

Ook in landen als Slovenië, Kroatië en Hongarije ligt het prijsniveau lager. Daar kost diesel grofweg tussen de 1,52 en 1,67 euro per liter, terwijl benzine rond de 1,46 tot 1,49 euro ligt.

Uitschieters naar boven

Toch zijn er ook landen waar tanken bijna net zo duur, of zelfs duurder, is dan in Nederland. In Ierland kost een liter diesel bijvoorbeeld ongeveer 2,28 euro en benzine rond de 2,104 euro.

Ook Noorwegen en Denemarken behoren tot de duurdere landen van Europa. Daar liggen de dieselprijzen rond de 2,16 tot 2,18 euro per liter, terwijl benzine ruim boven de 2 euro uitkomt.

Maar ook landen waar brandstof veel goedkoper is

Aan de andere kant van het spectrum staan landen waar brandstof aanzienlijk goedkoper is. In Turkije kost een liter benzine gemiddeld ongeveer 1,222 euro en diesel 1,306 euro.

In Moldavië en Wit-Rusland liggen de prijzen zelfs nog lager. Daar kost benzine minder dan een euro per liter en blijft diesel eveneens ruim onder dat niveau, al spelen daarbij ook andere economische omstandigheden en belastingstructuren een rol.

Prijsplafonds

Door de oplopende brandstofprijzen hebben sommige Europese landen zelfs ingegrepen in de markt. Zo stelden Hongarije en Kroatië eerder een prijsplafond in voor brandstof, om automobilisten en bedrijven te beschermen tegen sterke prijsstijgingen.

In Hongarije werd benzine gemaximeerd op ongeveer 1,50 euro per liter en diesel iets daarboven. Kroatië voerde eveneens tijdelijke maximumprijzen in, waardoor benzine en diesel niet verder konden stijgen. Ook in België en Luxemburg bestaan al langer systemen met maximumprijzen aan de pomp.

Belastingen spelen grote rol

Dat Nederland relatief duur is, heeft grotendeels te maken met belastingen. Accijnzen en btw vormen een groot deel van de prijs aan de pomp, waardoor brandstof hier sneller duurder uitvalt dan in veel andere Europese landen.

Daardoor blijft tanken in Nederland, ondanks schommelingen op de oliemarkt, vaak aan de bovenkant van de Europese prijslijst staan. Wie net over de grens tankt, merkt dat verschil regelmatig direct in de portemonnee. Al moet je niet in een bekende valkuil trappen als je dat doet. Zie artikel hieronder.