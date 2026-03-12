Waarom je meer aan je BMW hebt als je een Android gebruikt

Nieuws

Bekijk hoe je met een Android-telefoon je BMW op afstand bedient, de smartphone als sleutel gebruikt en allerlei handige apps via Android Auto draait.

Auto op afstand bedienen met My BMW App

Het koppelen van de app met de auto gaat snel: je downloadt de app op je smartphone, vult het VIN-nummer van de auto in en maakt een account aan bij BMW. De My BMW App werkt met alle BMW-modellen uit 2014 en nieuwer. Je kunt de app gratis downloaden in de Google Play Store.

De app staat 24/7 in verbinding met je BMW. Op het hoofdscherm zie je snel hoe je auto eraan toe is: hoe vol de batterij zit, hoeveel kilometers je nog kunt rijden en het verbruik van je laatste ritten. Met de Remote-functies zet je de auto op slot, doe je de lichten aan, of breng je de cabine alvast op de juiste temperatuur.



Gebruik je graag Google Maps op de telefoon, dan kun je de volgende bestemming delen met de My BMW App die hem doorstuurt naar de auto. Zo stap je in een auto die al weet waar je naartoe wilt. Het navigatiesysteem van de auto plant automatisch laadstops in, mocht dat nodig zijn. Het toont ook hoeveel laadpalen bezet zijn, dus je weet van te voren of er nog een plekje vrij is.

Ben je een dagje weg en parkeer je de auto ergens achteraf, dan hoef je niet zelf te onthouden waar hij staat. Ook dat kun je zien in de app.

Bekijk de video

Onze collega’s van Android Planet hebben een video gemaakt waarin je meer leert over de My BMW App, Android Auto en de BMW iX1.

Smartphone als autosleutel

Met BMW Digital Key Plus maak je van een smartphone je autosleutel. In de app stel je de digitale sleutel in en ver­volgens tik je het kaartje van de auto tegen de smartphone aan. Voortaan herkent de auto het signaal van jouw smartphone, zodra je in een straal van vijf meter bij de auto komt. Vervolgens kun je gewoon instappen en wegrijden. En zelfs als de batterij van de telefoon leeg is, herkent de auto nog vijf uur lang je toestel en ontgrendelt de portieren. Dan kun je het toestel weer opladen in de auto en vertrekken.

Android Auto draaien in je BMW

Dankzij Android Auto kun je apps op van telefoon veilig gebruiken op het beeldscherm van je auto. Je bedient ze met het touchscreen op het dashboard én de knoppen op het stuur. De populairste Android Auto-apps draaien om navigatie, muziek, podcasts en chatten.

De BMW iX1 in de video mag dan een ingebouwd navigatiesysteem hebben, jouw auto heeft dat misschien niet. Android Auto maakt het super makkelijk om Google Maps of Waze op het touchscreen van je auto te toveren, zodat je toch over routebegeleiding beschikt. De belangrijkste apps voor muziek en podcasts zijn Sportify, MyTuner Radio, en Audible, Pocket Casts en Podcast Addict. WhatsApp werkt ook met Android Auto, net als Telegram en Messenger.

Auto parkeren terwijl je ernaast staat

Het wordt ronduit futuristisch als jouw BMW is uitgerust met Parking Assistant Professional. Afhankelijk van het model, kun je de auto in- of uitparkeren met je smartphone. Zo past je BMW toch in krappe ­parkeerplekken of garages. Je staat naast de auto en houdt in de My BMW App continue een blauwe knop ingedrukt om de auto te laten rijden. Laat los en hij stopt – zo simpel en veilig is het. Fun fact: de parkeerplek hoeft maar 60 centimeter breder te zijn dan de auto.