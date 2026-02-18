China op dreef: na verzonken deurgrepen nu ook verbod op Lexus-stuur

China is op dreef: na deurgrepen nu ook verbod op yoke-stuur

Eerst moesten verzonken deurgrepen eraan geloven, daarna werden fysieke knoppen weer verplicht. China is op dreef en pakt nu ook het yoke-stuur aan.

Tesla beet in 2021 het spits af met het afgeplatte stuur in de vernieuwde Model S en Model X. Het idee waaide over naar andere merken, waaronder Lexus, en vond ook in China navolging. Wat werd gepresenteerd als innovatie, blijkt volgens Chinese toezichthouders vooral een veiligheidsprobleem.

Nieuwe veiligheidsnorm

Volgens het Chinese Autohome werkt het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie aan een nieuwe veiligheidsnorm voor het stuur en de bijbehorende techniek. Die moet per 1 januari 2027 ingaan en vervangt de huidige norm uit 2011.

In de nieuwe regels worden strengere botsproeven voorgeschreven, waarbij de stuurwielrand op tien specifieke punten op botsveiligheid wordt getest. Daarbij gaat het onder meer om meerdere meetpunten, zoals het ‘midden van het zwakste deel’ en het ‘midden van het kortste niet-ondersteunde gedeelte’.

Yoke voldoet niet aan eisen

En precies daar ontstaat het probleem. Een yoke-stuur mist de bovenste helft van een traditioneel rond stuur, waardoor bepaalde testpunten simpelweg niet aanwezig zijn. Het ontwerp kan daardoor niet voldoen aan de nieuwe eisen.

Volgens Chinese cijfers is 46 procent van het letsel bij bestuurders terug te voeren op het stuurmechanisme. Een volledig rond stuur biedt meer bescherming doordat het bij een aanrijding een grotere bufferwerking heeft.

Wereldwijde gevolgen?

Vooralsnog zijn er geen signalen dat Europa of de Verenigde Staten het yoke-stuur willen verbieden. Tesla bood het yoke-stuur aan op de Model S en Model X (die binnenkort uit productie gaan, zie artikel hierboven), terwijl ook de Lexus RZ met zo’n stuur verkrijgbaar is.

De kans is groot dat dit niet alleen gevolgen heeft voor China. Het is immers de grootste automarkt ter wereld, en fabrikanten ontwikkelen hun modellen zelden volledig apart per regio. Grote merken zullen hier dus wereldwijd rekening mee moeten houden.

