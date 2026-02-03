In deze Europese landen is Tesla nog wél populair

Nieuws

Tesla’s vrije val in Europa houdt in sommige landen ook in 2026 aan. In Nederland en Noorwegen is de verkoopdaling sensationeel. Maar er zijn ook landen waar het merk opkrabbelt, zoals Spanje en Italië.

In 2024 begon het te rommelen bij Tesla. Dat jaar werden 326.000 Tesla’s op kenteken gezet in Europa, een daling van 10 procent ten opzichte van 2023. In 2025 werd het nog veel erger: het aantal registraties daalde tot 235.000 auto’s.

Zijn er tekenen van herstel? 2026 laat een wisselend beeld zien. In Nederland, België, Frankrijk, Noorwegen en Portugal daalde het aantal registraties. Maar Tesla pluste wél in Zweden, Denemarken, Italië en Spanje. De Duitse aantallen zijn nog niet bekend. Op basis van de cijfers van 2025 is er weinig hoop; Tesla verkocht vorig jaar 48 procent minder auto’s in Duitsland.

Verkoopcijfers Tesla Nederland

In Nederland daalt de populariteit van Tesla hard. In januari vorig jaar werden nog 927 Tesla’s geregistreerd, in 2026 waren het er in dezelfde maand maar 307. Een daling van bijna 67 procent. In België werden 693 Tesla's geregistreerd; 31 procent minder dan in januari 2025. Misschien dat de goedkope Tesla Model Y Standard (prijs in Nederland en België: 39.990 euro) het tij kan keren. Al ging Tesla naar onze mening te ver in het uitkleden van de Model Y.

Noorwegen was voor EV-merken tot voor kort de hoop in bange dagen, maar het grootste deel van de subsidies is daar sinds 1 januari afgeschaft. Dat betekent dat eind vorig jaar nog snel een hoop elektrische auto’s op kenteken werden gezet. Niettemin is de daling spectaculair: 88 procent. Dat komt neer op 83 geregistreerde Tesla’s. Ook van de Franse cijfers zal Elon Musk niet blij worden: 42 procent minder registraties (661 in totaal).

Hier scoort Tesla wél

Musk kan de Italianen, Spanjaarden, Denen en Zweden wél tegen de borst drukken, want in deze landen steeg het aantal op kenteken gezette Tesla's. In Spanje en Italië ging het zelfs om flinke percentages; Spanje pluste 70 procent (456 registraties), Italië zelfs 75 procent (713).

In Denemarken noteerde Tesla een plusje van 3,2 procent, in Zweden ging het nog beter met 26,2 procent. Dat komt neer op 512 gekentekende Tesla’s in Zweden en 458 in Denemarken.

Veel nieuws hoeven we niet van Tesla te verwachten. Op de uitgeklede Model Y Standard na, staat er niets spannends gepland voor komend jaar. Sterker, het merk haalde de bezem door het modelaanbod. De Model S en Model X zijn uit productie en daarmee is het aanbod van Tesla-modellen gehalveerd.