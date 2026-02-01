TEST Cupra Raval: het EV-offensief van Volkswagen start veelbelovend

Nieuws

In de aanloop naar de marktintroductie in het voorjaar, laat Cupra ons proeven van de nieuwe, veelbelovende Cupra Raval. We kunnen nog niet alles vertellen over de specificaties van de auto, zodat we onze eerste bevindingen baseren op een georkestreerde rit met een zwaar gecamoufleerd, maar vrijwel productierijp prototype.

at belooft wat, is ons eerste resumé na een korte, maar heftige proefrit in de snelste en meest complete uitvoering van de nieuwe Cupra Raval, in het heuvelachtige achterland van Barcelona. Dit is het territorium waar Seat sinds jaar en dag is gevestigd, maar waar op de gevels en vaandels van de bedrijfspanden steeds meer Cupra-logo's te bespeuren zijn.

Ooit verscheen deze naam op een gelimiteerde serie van de Ibiza GTi, die in een bescheiden loods op Seats fabrieksterrein in Martorell door een klein team van technici, haast bij wijze van hobbyproject, in elkaar werden geschroefd. En zo kwam het nieuwe sportlabel van Seat ter wereld. Een slimme zet, want zeven jaar geleden werd Cupra losgeweekt van Seat, en inmiddels dragen meer dan een miljoen auto's het tribal-achtige merkembleem. Cupra dwingt Seat zo langzamerhand uit het collectieve geheugen …

Feitelijk kun je de opkomst van Cupra gerust beschouwen als een (zeer succesvolle) rebranding van het merk Seat. De ooit sportieve beloften van dat merk (Seat moest het Alfa Romeo van het Volkswagen-concern worden) werden uiteindelijk alleen waargemaakt door de gepeperde Cupra-versies. Op de Formentor, Tavascan en Terramar heeft nooit een Seat-logo geprijkt, en ook de nieuwe instap-EV van het merk is een volbloed Cupra. Of nou ja: de auto deelt zijn onderhuidse techniek natuurlijk wel met de andere elektrische kleintjes die het VW-concern in de pijplijn heeft, want ook de aanstaande Volkswagen ID. Polo en Skoda Epiq zijn gebaseerd op het MEB+-platform van het concern. Auto's die al enige tijd hun aandacht in de media opeisen, en van lieverlee steeds meer prijsgeven van hun design en techniek.

Cupra Raval is eerste

De Cupra Raval bijt in februari het spits af, als dit nieuwe model in zijn definitieve vorm aan de wereld wordt getoond. De 4 meter lange hatchback zet vervolgens in mei voet op Nederlandse bodem, voor een vanafprijs van om en nabij de 26.000 euro. De entree-EV's van Volkswagen en Skoda laten iets langer op zich wachten. In aanloop naar de officiële onthulling eind februari, zal Cupra ons blijven voeren met steeds een kleine portie nieuwe informatie. Zodra er iets zinnigs te melden valt, vind je dat de komende tijd op onze website.

Dikste versie: Cupra Raval VZ Rebel

Dat het gecamoufleerde prototype waarmee we vandaag een blokje om gaan wel wat meer gaat kosten dan die richtprijs van 26.000 euro, laat zich raden. Dit is de dikste en krachtigste versie, de Raval VZ Rebel met 226 pk sterke elektromotor tussen de voorwielen en de meest complete uitrusting. Een introductieversie, die slechts in een gelimiteerde (niet-genummerde) oplage wordt uitgeleverd. Dat de genoemde richtprijs ook niet op de 210 pk sterke vermogensvariant van de Raval wordt geplakt, is met het oog op de prijzen van de concurrentie eveneens onwaarschijnlijk. Hoe de specificaties van de absolute instapper eruit gaan zien, blijft voorlopig in nevelen gehuld. "You'll be the first to hear", is de reactie van de dienstdoende woordvoerder. Daar kunnen we op dit moment niks mee, en dat is precies de bedoeling van Cupra.

Toch laat het merk ook wat interessante cijfers doorschemeren. Van twee varianten weten we het vermogen dus inmiddels, en wat we ook weten is dat de krachtigste Raval VZ Rebel een actieradius van om en nabij de 400 kilometer zal hebben. De versie met 210 pk doet daar nog een schepje van 50 kilometer bovenop - in een EV uit het B-segment mag je met 450 kilometer beslist niet mopperen! Maar de capaciteit van het batterijpakket, of het hoogste oplaadvermogen? Helaas, de mensen van Cupra zijn niet te vermurwen. Die gegevens liggen als hapklare brokken op het bord klaar om komende tijd te worden uitgeserveerd.

Sportiefste jongetje van het stel

Dat de Cupra Raval het sportiefste jongetje van de MEB+-klas wordt, zal niet als een verrassing komen. Dit moet de auto worden die je bij de kladden grijpt, en je trakteert op meeslepende prestaties en rijeigenschappen. Vergeleken met de Skoda Epiq en Volkswagen ID. Polo, krijgt de Raval een 15 mm verlaagd onderstel met (voor de VZ-uitvoering) een 10 mm grotere spoorbreedte. Waarmee het zwaartepunt van de auto dichter bij het asfalt komt te liggen en het onderstel hogere dwarskrachten in snelle bochten aankan.

Voor de afstemming van het onderstel volgt Cupra eveneens zijn eigen koers. De duurste VZ-versie wordt leverbaar met adaptieve schokdempers. Ook de dynamische instellingen voor de besturing, de reacties van de elektromotor op het acceleratiepedaal, de mogelijkheid om het ESC volledig uit te schakelen en het (kunstmatige) rijgeluid dat via de luidsprekers ten gehore wordt gebracht, kan geheel naar wens van de bestuurder worden aangepast. Een totaalpakket waarmee de dynamische ambities van de Raval volledig tot hun recht komen.

De eerste indruk laat zich misschien moeilijk omschrijven als onuitwisbaar, maar het moet gezegd: de Raval heeft tijdens deze korte kennismaking over een spannend bergparcours met mooi verkante bochten beslist onze tanden blootgelegd van het grijnzen. Hoewel er 226 pk op de aangedreven voorwielen wordt losgelaten, wordt dat dankzij het elektronisch gestuurde sperdifferentieel niet gauw een vuistgevecht met de aandrijfkrachten. Volgas en je moet op droog asfalt van goeden huize komen om de tractie te doorbreken.

Hoe snel de ongeveer 1500 kilo zware Raval naar 100 km/h accelereert? Joost mag het weten, maar zijn topsnelheid is beteugeld bij 175 km/h. De besturing van de Raval is lekker direct, met een uitstekende feedback en een aangename mate van bekrachtiging. Wanneer je de meest sportieve setting oproept met de Cupra-knop op het stuur, voel je het stuur iets verzwaren, maar ook de schokdempers worden wat strakker aangetrokken. Zodat de 19-inch wielen bij het in- en uitveren wat minder speelruimte krijgen. Met speels gemak weet de Raval de testroute aaneen te rijgen, waarbij we de bochtsnelheden steeds wat hoger opvoeren. Cupra belooft een go-kartgevoel, en heeft dat met de Raval VZ Rebel beslist waargemaakt.

Nog even geduld

Een prettige bijkomstigheid bij zoveel rijplezier, is de goede ondersteuning die de elektrisch verstelbare kuipstoelen van de testauto bieden. Voor het sportieve werk zit je weliswaar wat (te) hoog, maar door het riante verstelbereik van het sportstuurtje is heel snel een actieve zithouding gevonden. Het digitale instrumentarium kent ongetwijfeld tal van verschillende set-ups en lay-outs, de indeling van het centrale grote aanraakscherm kennen we uit andere Cupra-modellen.

Een technicus weet ons te vertellen dat het systeem onlangs een update heeft ondergaan, zodat het nog beter zijn taken opvolgt dan we al gewend waren. Ook zien we de veelvuldig gewraakte 'sliders' voor de temperatuurregeling, maar het moet gezegd: hoe langer we daarmee omgaan, des te gemakkelijker we ze weten te doorgronden.

Net als voor de buitenkant, moeten we ook voor het definitieve design van het interieur nog even geduld hebben. In het prototype wordt dit vakkundig verbloemd met zwarte dekens. Wanneer we onze fantasie de loop laten, gokken we op een dashboard dat veel gemeen zal hebben met dat van de Tavascan, waarbij een hoge 'ruggengraat' vanaf de middenconsole naar achteren loopt. Voor het selecteren van de rijrichting beschik je over de bekende draaischakelaar rechts achter het stuur, de mate van regeneratie van de remenergie kan met twee flippertjes achter het stuur worden ingeschakeld. One-pedal drive behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Conclusie

Cupra zwijgt nog in alle talen over de eigenschappen van de accutechnologie die in de Raval wordt toegepast. Dat maakt het moeilijk om een oordeel te vellen over de kwaliteiten van het boordsysteem. Ook weten we nog niet hoe de auto er vanbinnen en vanbuiten uit gaat zien. Desondanks was onze eerste (korte) kennismaking bijzonder vermakelijk. De auto lijkt Cupra's sportieve beloften beslist waar te gaan maken.