Toyota is bezig met een head-up display waar je echt iets aan hebt

Nieuws

Toyota werkt aan een slim head-up display dat de diepte automatisch aanpast. Dat is beter voor je ogen en veiliger.

Head-up displays (HUD's, zeggen ze in de VS) raken steeds meer ingeburgerd. Eerst waren alleen de meest luxe modellen ermee uitgerust, tegenwoordig kun je je ze ook gewoon bestellen in auto’s als de Toyota Yaris. Een head-up display toont snelheid, navigatie-aanwijzingen en veiligheidswaarschuwingen rechtstreeks op de voorruit.

Die weergave is meestal vlak, maar Toyota heeft in de Verenigde Staten een patent aangevraagd voor een nieuw head-up display. De weergave van de beelden komt meer overeen met wat je in de echte wereld ziet.

Onze nieuwsbrief met het opwindendste autonieuws verschijnt elke week gratis op je scherm. Ontvang jij hem al?

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Toyota head-up display

Dit is het idee achter Toyota's superdisplay. Bestuurders schatten de afstand tot hun voorligger instinctief in en gaan vervolgens tot actie over: vaart minderen, inhalen of remmen. Maar de meeste head-up displays vervormen de werkelijkheid, waardoor een auto die nog ver weg is, zo dichtbij lijkt te zijn dat-ie direct gevaar oplevert.

Toyota’s oplossing is een flexibel display. Het systeem projecteert direct gevaar groot op de voorruit, terwijl minder belangrijke informatie naar de achtergrond vervaagt. Door de informatie in lagen te tonen, bootst het display na hoe het menselijk oog van nature informatie verwerkt. Hierdoor neemt de mentale belasting voor de bestuurder af. Bovendien de man of vrouw achter het stuur sneller moeten reageren dan op knipperende lampjes of steeds luider klinkende waarschuwingen.

Wanneer komt het slimme head-up display?

Het slimme head-up display maakt gebruik van dezelfde sensoren die andere veiligheidssystemen van informatie voorzien. Camera’s, radar en lidar registreren auto’s, voetgangers en andere obstakels binnen het ‘gezichtsveld’ van de auto. Elk object krijgt vervolgens een positie en prioriteit toegewezen op basis van afstand, snelheid en beweging.

Het is niet nog duidelijk wanneer Toyota dit slimme head-up display in zijn productiemodellen gaat aanbieden.