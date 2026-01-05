Bijna 100 procent EV: dit land is al klaar met benzineauto’s

Nieuws

In Noorwegen was in 2025 vrijwel elke nieuw verkochte auto elektrisch. Opvallend daarbij is dat Tesla, terwijl het merk in andere markten terrein verliest, in Noorwegen zijn koppositie wist te behouden.



De Noorse verkoopcijfers over 2025 laten een bijna volledig elektrische nieuwverkopenmarkt zien. In totaal had 95,9 procent van alle nieuwe auto’s een volledig elektrische aandrijflijn. Daarmee kwam Noorwegen zeer dicht bij zijn doel om vanaf 2025 geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer toe te laten. Ter vergelijking: tien jaar geleden lag het aandeel elektrische auto’s nog onder de 30 procent.

Tesla opnieuw marktleider

Ondanks de opkomst van Chinese automerken bleef Tesla ook in 2025 het populairste merk van het land. Met een marktaandeel van 19,1 procent stond het merk voor het vijfde jaar op rij bovenaan. Volkswagen en Volvo volgden op gepaste afstand. Chinese merken vergrootten gezamenlijk hun aandeel naar 13,7 procent, tegenover 10,4 procent in 2024.

Grote voorsprong op Europa

Noorwegen is geen EU-lid en stelde zichzelf bovendien strengere doelen dan Brussel. Terwijl meerdere EU-landen aandrongen op uitstel van het verbod op nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren, bleef Noorwegen vasthouden aan een eerdere deadline. Het resultaat is een EV-aandeel van bijna 96 procent, tegenover een Europees gemiddelde van ongeveer 17 procent.

Al het interessante autonieuws op de voet volgen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Minder stimulansen, zelfde resultaat

De groei van elektrisch rijden is opvallend, omdat Noorwegen tegelijkertijd zijn stimuleringsmaatregelen afbouwt. De btw-vrijstelling voor EV’s geldt inmiddels alleen nog voor modellen onder een steeds lager prijsplafond.

Tegelijkertijd is het toch logisch verklaarbaar: auto’s met een verbrandingsmotor worden steeds zwaarder belast, zowel bij aanschaf als in gebruik, waardoor elektrisch rijden financieel aantrekkelijker blijft.

Wat brengt 2026?

In 2026 geldt de btw-vrijstelling alleen nog voor elektrische auto’s onder een relatief lage prijsgrens. Dat zou de verkoop van kleinere en betaalbaardere modellen kunnen stimuleren, waaronder nieuwe Europese en scherp geprijsde Chinese EV’s. De verwachting is dat de Noorse markt daardoor niet minder elektrisch wordt, maar mogelijk wel verschuift in formaat en prijsklasse.