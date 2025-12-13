Nieuws

De Citroën ELO Concept is klein en biedt toch ruimte aan zes personen. Waar zagen we dat eerder? Juist, bij de Fiat Multipla.

Zouden ze bij de ontwerpafdeling van Citroën fan zijn van Mr. Blue Sky? Bij het horen van de naam van Citroëns nieuwe elektrische concept car moesten we meteen denken aan de grootste hit van band Electric Light Orchestra.

Maar bij de Fransen heeft ELO een andere betekenis: Rest, Play, Work. Eerst dachten we dat degene die dit bedacht, dyslectisch was. Maar het bleek eerder onnavolgbare marketingpraat, want je moet kijken naar de tweede letters van deze drie woorden. Dan krijg je ELO in plaats van RPW. Schiet ons maar lek …

Zespersoons Citroën

De auto zelf is, eh, opvallend vormgegeven. Hij is maar 4,10 meter lang en toch passen er zes mensen in. Daarmee heeft de slimme Fiat Multipla eindelijk een spirituele opvolger. Veel mensen vinden hem oerlelijk, maar wij aanbidden hem juist omdat-ie zo doordacht in elkaar steekt. Geheel volgens het boek der autoclichés meldt Citroën dat de ELO bedoeld is voor mensen met een actieve levensstijl. Een merk zal niet snel zeggen dat het zich richt op tachtigers met kunstknieën en een hypotheekvrij huis.

Al klopt die flirt met actieve mensen in het geval van deze Citroën wel een beetje. De Citroën ELO heeft heel geinige features en combineert het nuttige met het aangename: een auto voor de kinderen en de boodschappen, een mobiele werkplek, een slaapplaats of een plek om ongestoord naar het werk van ELO te luisteren.

De bestuurdersstoel is 180 graden draaibaar en is in het midden geplaatst. Een dashboard heeft de ELO niet, de informatie wordt op de voorruit geprojecteerd. En wat een feest moet het zijn om naar buiten te kijken door de enorme ruiten. Moderne auto’s lijken vanbinnen juist allergisch voor zonlicht met hun kleine ramen.

De standaardopstelling telt vier zitplaatsen, maar twee extra stoelen kunnen eenvoudig worden uitgeklapt. Een bijzonder detail zijn twee uitvouwbare matrassen die, als je ze opvouwt, in de opbergvakken in de laadruimte passen. Je kunt ze zelfs opblazen via een compressor die in de auto is geplaatst. Zo kun je dus knus met z’n tweeën in de auto slapen, maar de ELO is ook om te toveren tot mobiele werkplek of filmhuis (zie foto's hierboven). De stoelen zijn verwijderbaar.

Dacia Spring-concurrent van Citroën

Over de techniek van de ELO vertelt Citroën niets. We weten alleen dat het een elektrische auto is, dat de motor aan de achteras is gekoppeld en dat hij niet in productie gaat.

Maar we verwachten op termijn wel een productiemodel dat lijkt op de ELO. En misschien wel twee, want Autocar meldt dat er een kans bestaat dat Citroën met een compacte Dacia Spring-concurrent op de markt komt. En nee, dat wordt géén retro-2CV.

Dit plan hangt samen met nieuwe wetgeving, waaraan nu in Brussel wordt gewerkt. Om auto’s nog enigszins betaalbaar te houden, is de kans groot dat in Europa binnenkort kei car-achtige auto’s met elektromotor zijn toegestaan.

De term kei car komt uit Japan. Ze hebben kleine motoren, beperkte afmetingen en profiteren van belasting- en parkeervoordelen. Kei cars zijn licht, zuinig en ideaal voor druk stadsverkeer. En dat is precies wat de Citroën ELO ook moet worden. Met de nieuwe voertuigcategorie zou het A-segment, waarin Citroën lange tijd succes had met de C1, weer tot leven komen. Maar wel elektrisch.