Verrassend genoeg is dit nu de goedkoopste plug-in hybride van Nederland

Een heel betaalbare auto is de Volkswagen Golf allang niet meer, maar toch zijn er manieren om goedkoop in de Duitser te rijden. Met deze aanbieding via onze private lease vergelijker bijvoorbeeld: de plug-in hybride variant van de Golf is er al vanaf 444 euro!

Over de Volkswagen Golf

Via onze private lease vergelijker vind je door een aanbieding de Volkswagen Golf al vanaf 444 euro per maand. Dat is een relatief scherpe prijs, zeker als je bedenkt dat dit om de plug-in hybride variant gaat. Het is zelfs de goedkoopste plug-in hybride uit onze private lease vergelijker. Deze heeft standaard 204 pk en een grote elektrische actieradius van maar liefst 142 kilometer. 

Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de Golf, en heeft het model ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Volkswagen Golf private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten
+ Rijdt zo vertrouwd als een Golf betaamt - Actieradius haal je maar moeilijk
+ Enorme elektrische range voor een PHEV (142 km) - Traag als de batterij leeg is
+ Goedkoopste PHEV uit onze vergelijker - Touchknoppen nog altijd aanwezig
Volkswagen Golf PHEV Life Edition

Als je een plug-in hybride Volkswagen Golf wilt, kom je als instapper uit bij de Life Edition. Deze is al rijk uitgerust, standaard zijn onder andere: 

  • Adaptieve cruise control
  • Automatische airconditioning 
  • Parkeersensoren voor en achter
  • Achteruitrijcamera
  • Keyless entry & start
  • Comfortstoelen
  • 17 inch lichtmetalen velgen
  • Draadloze telefoonlader
  • Buitenspiegels elektrisch instel-, verwarm- en inklapbaar
  • Verwarmbare voorstoelen en stuur
  • Lane departure-waarschuwing
  • Verkeersbordherkenning
  • 12,9 inch multimedia-touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto
  • 10,25 inch digitaal instrumentarium

Specificaties VW Golf PHEV

Uitvoering eHybrid GTE
Vermogen 204 pk 272 pk
Koppel  250 Nm 250 Nm
Aandrijflijn (brandstof) Plug-in hybride Plug-in hybride
Accucapaciteit  19,7 kWh 19,7 kWh
Gemiddeld verbruik (WLTP) 0,3 l/100 km 0,3 l/100 km
WLTP-actieradius 142 km 131 km
Laadvermogen 11 kW 11 kW
Laadtijd 2u 30min 2u 30min
Snellaadvermogen 40 kW 40 kW
Snellaadtijd (10%-80%) 26 min 26 min

De Volkswagen Golf is een fijne PHEV met een fraaie elektrische actieradius. Dat maakt de Duitser samen met zijn scherpe prijs een van de meest aantrekkelijke auto's in zijn klasse. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease maakt autorijden een stuk eenvoudiger en zorgt voor meer grip op je financiën. Je betaalt namelijk een vast bedrag per maand, waarin vrijwel alle kosten voor de auto al zijn inbegrepen – denk aan afschrijving, verzekering en onderhoud. Zo voorkom je verrassingen, zoals dure reparaties of een jaarlijkse verzekeringsrekening. Het enige wat je zelf nog moet regelen, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit om de auto te kunnen gebruiken.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

